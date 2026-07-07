Βορίδης: Ενίσχυση πειθαρχίας και εποπτείας στα σχολεία για «κοινωνική ενσωμάτωση»

Ο πρώην υπουργός ζήτησε «θωράκιση» της πειθαρχικής λειτουργίας και στενότερη εποπτεία των μαθητών, επικαλούμενος καταγγελίες γονέων σε παρατηρήσεις δασκάλων.

Τι είπε ο Μάκης Βορίδης για τη λειτουργία του σχολείου

Συζήτηση για την κατεύθυνση της σχολικής πειθαρχίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού άνοιξαν οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη σε τηλεοπτική του παρέμβαση στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της πειθαρχικής λειτουργίας και πιο στενής εποπτείας των μαθητών από το σχολείο, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται σε αντιδράσεις γονέων ακόμη και μετά από απλές παρατηρήσεις.

«Άμα μιλήσετε με δασκάλους στο σχολείο, θα σας πουν ότι στην παραμικρή παρατήρηση σε παιδιά, εμφανίζεται ένας γονιός, ο οποίος κάνει καταγγελία»

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αφήνει τους δασκάλους «έκθετους» και επηρεάζει, όπως είπε, την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η πρόταση για «θωράκιση» και ο ρόλος του σχολείου

Ο κ. Βορίδης ζήτησε να ενισχυθεί θεσμικά η πειθαρχία, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ζήτημα των κανόνων συμπεριφοράς και της παρέμβασης των εκπαιδευτικών σε περιστατικά που θεωρούνται παρεκκλίσεις.

«Πρέπει να θωρακιστεί η πειθαρχική λειτουργία του σχολείου. Δεύτερον, το σχολείο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με την εποπτεία, πάνω στα παιδιά. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός γνώσης, είναι ένας μηχανισμός που παράγει κοινωνική ενσωμάτωση»

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, επέμεινε στη σημασία του ελέγχου και της στενότερης παρακολούθησης, επαναλαμβάνοντας ότι ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά συνδέεται και με την κοινωνική ένταξη των μαθητών.

Τρία σημεία που έθεσε

Θεσμική θωράκιση της πειθαρχικής λειτουργίας, με στόχο να μην αποδυναμώνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών από άμεσες καταγγελίες.

της πειθαρχικής λειτουργίας, με στόχο να μην αποδυναμώνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών από άμεσες καταγγελίες. Ενισχυμένη εποπτεία των μαθητών από τη σχολική μονάδα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα συμπεριφορές που «ξεφεύγουν», όπως είπε.

των μαθητών από τη σχολική μονάδα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα συμπεριφορές που «ξεφεύγουν», όπως είπε. Ανάδειξη του σχολείου ως μηχανισμού κοινωνικής ενσωμάτωσης, πέρα από την καθαρά γνωστική αποστολή.

Πώς επηρεάζεται η σχολική καθημερινότητα

Οι αναφορές του πρώην υπουργού αγγίζουν ζητήματα που οι σχολικές κοινότητες αντιμετωπίζουν καθημερινά: την ισορροπία ανάμεσα στην παιδαγωγική παρέμβαση και τα δικαιώματα του μαθητή, αλλά και τις σχέσεις σχολείου–οικογένειας. Η επίκληση συχνών καταγγελιών γονέων για απλές παρατηρήσεις φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη σαφών διαδικασιών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πότε και πώς παρεμβαίνουν, καθώς και το πώς τεκμηριώνουν τυχόν παιδαγωγικές αποφάσεις.

Για γονείς και μαθητές, μια πιθανή αυστηροποίηση του πλαισίου πειθαρχίας θα σήμαινε πιο καθαρούς κανόνες σχολικής ζωής, αλλά και μεγαλύτερη έμφαση στην τήρησή τους. Από την άλλη, για τους εκπαιδευτικούς, η συζήτηση συνδέεται με το αίτημα για σταθερότητα και προστασία κατά την άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου, ιδίως όταν παρεμβαίνουν για θέματα συμπεριφοράς εντός της τάξης ή του σχολικού χώρου.

Τι ζήτησε ειδικότερα

Θέμα Διατύπωση Πειθαρχία «Πρέπει να θωρακιστεί η πειθαρχική λειτουργία του σχολείου» Εποπτεία «Το σχολείο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με την εποπτεία πάνω στα παιδιά» Ρόλος σχολείου «Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός γνώσης, είναι ένας μηχανισμός που παράγει κοινωνική ενσωμάτωση»

Ανοικτά ερωτήματα για την εκπαιδευτική πολιτική

Οι τοποθετήσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν δημόσιο διάλογο για τον τρόπο που οργανώνεται η πειθαρχία στο σχολείο, για τα όρια της παρέμβασης εκπαιδευτικών και για το πώς τεκμηριώνονται οι διαδικασίες από τη διεύθυνση και τους συλλόγους διδασκόντων. Παραμένει κομβικό πώς η ενδεχόμενη ενίσχυση της εποπτείας συμβαδίζει με τους παιδαγωγικούς στόχους της σχολικής μονάδας και τη συνεργασία με τους γονείς, χωρίς να δημιουργούνται περιβάλλοντα έντασης ή δυσπιστίας.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τον ρόλο του σχολείου ως φορέα κοινωνικής ενσωμάτωσης επανέρχεται στο προσκήνιο, με έμφαση στο πώς διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της τάξης, η υποστήριξη των μαθητών που δυσκολεύονται στη συμπεριφορά και η ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού.