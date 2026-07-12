Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στα Γρεβενά: τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και καταναλωτές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ενημερώνει για την περίοδο εκπτώσεων 13/7–31/8 και υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των εμπόρων σχετικά με την αναγραφή της προγενέστερης τιμής και τη διαφάνεια στην τιμολόγηση.

Εκπτώσεις 2026: ημερομηνίες και υποχρεώσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ανακοίνωσε ότι οι θερινές τακτικές εκπτώσεις 2026 αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ενημέρωση απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο καταναλωτικό κοινό, με έμφαση στην τήρηση του νομικού πλαισίου για την ανακοίνωση μειωμένων τιμών.

Στην πράξη, οι έμποροι οφείλουν να φροντίσουν ώστε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής να περιλαμβάνει την προγενέστερη τιμή — δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή που ίσχυε για το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης — ή να αναγράφουν το ποσοστό/το ποσό της έκπτωσης ή τη νέα τιμή μαζί με την προηγούμενη.

Υποχρέωση αναγραφής: προγενέστερη τιμή ή στοιχείο που δείχνει την έκπτωση.

προγενέστερη τιμή ή στοιχείο που δείχνει την έκπτωση. Απαγόρευση: χρήση της προτεινόμενης λιανικής ως τιμής αναφοράς.

χρήση της προτεινόμενης λιανικής ως τιμής αναφοράς. Διαδοχικές μειώσεις: η ίδια προγενέστερη τιμή διατηρείται μόνο αν δεν υπάρχει ενδιάμεση αύξηση τιμής.

η ίδια προγενέστερη τιμή διατηρείται μόνο αν δεν υπάρχει ενδιάμεση αύξηση τιμής. Διαφάνεια: σαφής ενημέρωση για τελικές τιμές και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν με συνέπεια τις προβλεπόμενες διατάξεις, προκειμένου να διατηρηθεί ένα εμπιστεύσιμο εμπορικό περιβάλλον προς όφελος της τοπικής αγοράς και των καταναλωτών.

Στοιχείο Περιγραφή Περίοδος εκπτώσεων 13/7/2026 – 31/8/2026 Προγενέστερη τιμή Χαμηλότερη τιμή εντός 30 ημερών πριν την πρώτη έκπτωση Προτεινόμενη λιανική Δεν επιτρέπεται ως τιμή αναφοράς Προαιρετική λειτουργία Πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων (19/7) επιτρέπεται προαιρετικά

Για τους καταναλωτές, η ουσιαστική συνέπεια είναι η δυνατότητα ελέγχου της αληθούς έκπτωσης: όταν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, ο αγοραστής μπορεί να συγκρίνει και να διαπιστώσει αν η μείωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό συνιστάται προσοχή στην ανάγνωση των τιμών και, σε περίπτωση αμφιβολιών, η αναζήτηση διευκρινίσεων από το κατάστημα ή οι αναφορές στις αρμόδιες αρχές.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, η συμμόρφωση δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση αλλά και εργαλείο εμπιστοσύνης προς τον πελάτη. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και του Κώδικα Δεοντολογίας ενισχύει το κύρος της επιχείρησης και αποτρέπει πιθανές κυρώσεις.

Η ορθή ενημέρωση και η διαφάνεια στις τιμές κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της τοπικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.