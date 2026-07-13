Ζερμέιν Λοβ: Το νέο γκαρντ της Μυκόνου μιλά για τους στόχους και το «νέο ξεκίνημα»

Ο Ζερμέιν Λοβ παραχωρεί την πρώτη του συνέντευξη μετά τη συμφωνία με τη Μύκονο, αναγνωρίζοντας την πρόκληση να βοηθήσει την ομάδα να ανέβει στη βαθμολογία και δηλώνοντας πως επέλεξε το νησί γιατί ένιωσε απαραίτητος.

Επιβεβαιωμένη μεταγραφή και πρώτες δηλώσεις

Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζερμέιν Λοβ για τη σεζόν 2026-27. Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στην ιστοσελίδα της ομάδας, παρουσιάζοντας τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο νησί και αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα.

Στις τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στην επιλογή του προορισμού και στην επιθυμία του να συμμετάσχει σε ένα επεκτεινόμενο, φιλόδοξο project που χτίζεται στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Στη συνέντευξη υπήρξε σαφής ως προς το προσωπικό του κίνητρο: να συνεχίσει να βελτιώνεται και να τεστάρει την αξία του απέναντι στον χρόνο.

«Πήγαινε εκεί όπου σε θέλουν και όχι εκεί όπου απλώς σε ανέχονται»

Ο Λοβ, που βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2018 και έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές ελληνικές ομάδες, τόνισε ότι το ελληνικό μπάσκετ τον έχει διαμορφώσει σε πολλαπλά επίπεδα λόγω της έντασης και των απαιτήσεών του.

Προσωπικός στόχος: βελτίωση και συνέχιση της εξέλιξης ως παίκτης.

βελτίωση και συνέχιση της εξέλιξης ως παίκτης. Ομαδικός στόχος: να χτίσει πάνω στην περσινή πορεία της Μυκόνου και να στοχεύσει υψηλότερα στη βαθμολογία.

να χτίσει πάνω στην περσινή πορεία της Μυκόνου και να στοχεύσει υψηλότερα στη βαθμολογία. Κίνητρο επιλογής: αίσθηση ότι η ομάδα τον ήθελε ενεργά στο ρόστερ.

Σημασία για το νησί και τις τοπικές ισορροπίες

Η προσθήκη ενός έμπειρου ξένου γκαρντ έχει άμεσο αντίκτυπο σε διάφορα επίπεδα: αγωνιστικά ενισχύει τη δημιουργία και την περιφερειακή εκτέλεση της ομάδας, ενώ εμμέσως μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον του κοινού και την προσέλευση στα γήπεδα. Η Μύκονος, ως ομάδα που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει αναπτυξιακές κινήσεις, επενδύει σε παίκτες με εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα για να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία.

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους του νησιού, η άφιξη του Λοβ σηματοδοτεί την πρόθεση της διοίκησης να παραμείνει ανταγωνιστική. Η παρουσία ξένων παικτών προσφέρει επίσης ευκαιρίες για συνεργασίες με τοπικούς χορηγούς και αύξηση της προβολής του συλλόγου στο νησί.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Ζερμέιν Λοβ Θέση Γκαρντ Εθνικότητα Αμερικανός Παρουσία στην Ελλάδα από 2018 Προηγούμενες ομάδες στην Ελλάδα Τέσσερις

Η ακριβής μορφή του ρόλου του μέσα στο ρόστερ (συμμετοχή ως βασικός ή ως εναλλακτική λύση) θα ξεκαθαρίσει στην προετοιμασία της ομάδας πριν από την έναρξη της σεζόν. Οι τοπικοί παράγοντες και οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη της προετοιμασίας, ενώ η διοίκηση καλείται να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να ενισχύσει τη σχέση με την κοινότητα και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση του Λοβ αποτελεί το πρώτο σαφές δείγμα της συνέχειας στην προσπάθεια της Μυκόνου να εδραιωθεί σε υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας και να διεκδικήσει καλύτερο αγωνιστικό μέλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα.