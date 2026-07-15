31ο «Αντάμωμα Δωματιανών»: γλέντι και παράδοση στην κεντρική πλατεία

Την 1η Αυγούστου 2026 τα Δωματια συγκεντρώνονται για το ετήσιο αντάμωμα, μια παράδοση 31 ετών με μουσική, χορό και τοπικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Ετήσιος θεσμός ξανά στην πλατεία των Δωματίων

Την 1η Αυγούστου 2026 στις 21:00 η κεντρική πλατεία των Δωματίων φιλοξενεί το 31ο «Αντάμωμα Δωματιανών», μια εκδήλωση που εδώ και τρεις δεκαετίες αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για κατοίκους και φίλους του χωριού. Το παρόν δίνει ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Γεφύρι», που επιμελείται το πρόγραμμα και καλεί την τοπική κοινωνία να συμμετάσχει.

Το αντάμωμα, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει παραδοσιακά μουσικά στοιχεία με την κοινωνική διάσταση της γιορτής: επανενώσεις οικογενειακές και φιλικές, διατήρηση εθίμων και ανταλλαγή εμπειριών για τους κατοίκους της περιοχής. Στη φετινή βραδιά πρωταγωνιστούν ο τραγουδιστής Μάνος Κουτσαγγελίδης και το μουσικό σχήμα «ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ», που αναλαμβάνουν το κύριο μουσικό μέρος της εκδήλωσης.

«Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί το 31ο Αντάμωμα Δωματιανών, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις, διατηρώντας ζωντανή την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά»

Ο χαρακτήρας της βραδιάς είναι καθαρά τοπικός και λαϊκός: στόχος είναι η διατήρηση των παραδόσεων και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για κατοίκους αλλά και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να γνωρίσουν ή να ξαναζήσουν στοιχειώδη στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2026

1 Αυγούστου 2026 Ώρα έναρξης: 21:00

21:00 Τόπος: Κεντρική πλατεία Δωματίων

Κεντρική πλατεία Δωματίων Μουσική συμμετοχή: Μάνος Κουτσαγγελίδης, «ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ»

Μάνος Κουτσαγγελίδης, «ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ» Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δωματίων «Το Γεφύρι»

Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πρακτική σημασία: ενισχύουν την επισκεψιμότητα στο χωριό τη συγκεκριμένη περίοδο, συντελούν στην οικονομική κίνηση (τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις) και διατηρούν ενεργή την πολιτιστική ζωή της περιοχής. Επίσης, αποτελούν πλατφόρμα για νεότερες γενιές να συνδεθούν με έθιμα και μουσικές πρακτικές που συχνά απειλούνται από τη μετανάστευση και τη γήρανση του πληθυσμού.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση 31ο «Αντάμωμα Δωματιανών» Ημερομηνία / Ώρα 1/8/2026, 21:00 Τοποθεσία Κεντρική πλατεία Δωματίων Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Γεφύρι»

Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας η πρόσκληση είναι ανοιχτή: η εκδήλωση προσφέρει μια βραδιά μουσικής και χορού αλλά και τη δυνατότητα για επαφές με φίλους και συγγενείς που επιστρέφουν στο χωριό για το καλοκαίρι. Η τήρηση των τοπικών οδηγιών και η έγκαιρη προσέλευση στην πλατεία συνιστώνται, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα χωρητικότητας και κυκλοφορίας σε μια βραδιά που αναμένεται συναθροιστική συμμετοχή.

Το Αντάμωμα των Δωματιανών παραμένει ένα παράδειγμα τοπικής πολιτιστικής συνέχειας, που αξιοποιεί την παράδοση για να ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό και να κρατήσει ζωντανή την πολιτιστική μνήμη στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.