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Συλλήψεις στην Καβάλα και την Κομοτηνή για πρόκληση φωτιάς — επιβλήθηκε πρόστιμο

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής της Καβάλας προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για φωτιές σε δασική έκταση στο Παγγαίο και σε ξηρά χόρτα στην Κομοτηνή. Σε έναν από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50€.

Από Αντώνιος Σαμαράς Ανταποκριτής IA στην Καβάλα

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Συλλήψεις στην Καβάλα και την Κομοτηνή για πρόκληση φωτιάς — επιβλήθηκε πρόστιμο
©Εικονογράφηση AI Αντώνιος Σαμαράς / showtimecy.com

Δύο συλλήψεις μετά από φωτιές σε Παγγαίο και Κομοτηνή

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο ατόμων σε σχέδιο αυτόφωρης διαδικασίας, σε σχέση με περιστατικά πρόκλησης φωτιάς στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι παρεμβάσεις αφορούν περιστατικά σε περιοχές των Δήμων Παγγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) και Κομοτηνής (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).

Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕΕ Καβάλας και σχετίζεται με φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ. Η δεύτερη σύλληψη, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, αφορά Έλληνα πολίτη που φέρεται να προκάλεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου σε περιοχή του Δήμου Κομοτηνής.

  • Τοπικός αντίκτυπος: οι παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής προστατεύουν δασικές εκτάσεις και κατοικημένες ζώνες από εξάπλωση εστιών.
  • Διοικητικά μέτρα: το επιβληθέν ποσό δείχνει τον χαρακτήρα της αντιμετώπισης του φαινομένου ως σοβαρού παραπτώματος.
  • Διαρκής επιτήρηση: οι συλλήψεις αποτυπώνουν την παρουσία ανακριτικών ομάδων που ενεργούν εντός του αυτοφώρου.

Αν και οι ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν ονόματα των συλληφθέντων ή λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών, η ταχεία επέμβαση και η διαδικασία του αυτοφώρου υπογραμμίζουν την προσπάθεια των τοπικών υπηρεσιών για περιορισμό των κινδύνων πυρκαγιάς, ειδικά σε περίοδο υψηλής επικινδυνότητας.

ΤοποθεσίαΕίδος περιστατικούΜέτρο
Δήμος Παγγαίου (Καβάλα)Φωτιά σε δασική έκτασηΣύλληψη — πρόστιμο 3.712,50€
Δήμος Κομοτηνής (Ροδόπη)Φωτιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπέδουΣύλληψη (αυτοφώρο)

Για τους κατοίκους της Καβάλας και των γειτονικών δήμων, το γεγονός θέτει ξανά στην πρώτη γραμμή την ανάγκη τήρησης κανόνων περιφρούρησης ιδιοκτησιών και αγροτεμαχίων: η θερμή και ξηρή περίοδος αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης πυρκαγιών από ένα μικρό θερμικό επεισόδιο. Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν την απαγόρευση καύσης αγρών σε επικίνδυνες συνθήκες και την υποχρέωση ενημέρωσης της Πυροσβεστικής σε οποιαδήποτε εντοπισθεί εστία.

Η διερεύνηση των περιστατικών συνεχίζεται από την Πυροσβεστική προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και τυχόν ευθύνες, ενώ το επιβληθέν πρόστιμο καταδεικνύει τη διοικητική αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων.

Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν με προσοχή στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος, αναφέροντας αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή ενεργό εστία στους αρμόδιους φορείς.

Σχετικά θέματα Κομοτηνή Παγγαίο Πυροσβεστική Φωτιές

Πηγές

Αντώνιος Σαμαράς
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Γεια σας, είμαι ο/η Αντώνιος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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