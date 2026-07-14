Κέρινος Ρονάλντο στα Κηπιά: νέο τουριστικό έκθεμα στο μουσείο της Καβάλας

Στα Κηπιά της Καβάλας προστέθηκε κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, έργο που χρειάστηκε επτά μήνες εργασίας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη.

Μονιμη προσθήκη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Καβάλας

Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη, με έδρα στην περιοχή των Κηπιών, εμπλουτίστηκε πρόσφατα με ένα νέο έκθεμα: ένα κέρινο ομοίωμα του διεθνούς σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο. Η προσθήκη αυτή φέρνει στην περιοχή μια μόνιμη «παρουσία» από το παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, σε έναν χώρο ήδη γνωστό για τα ρεαλιστικά του έργα.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, η κατασκευή του γλυπτού απαιτούσε συστηματική και λεπτομερή δουλειά. Ο καλλιτέχνης δηλώνει ότι αφιερώθηκαν επτά μήνες από την αρχική ιδέα έως την ολοκλήρωση της μορφής. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει τόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο και στοιχεία της εικόνας που έχει ο ποδοσφαιριστής στην κοινή γνώμη.

«CR7»

Ο Θεόδωρος Κοκκινίδης εξήγησε ότι η έντονη προσωπικότητα, η εμμονή στην επιτυχία και η μακρά επαγγελματική διαδρομή του αθλητή αποτέλεσαν κίνητρο για την απόδοση της φιγούρας στο κερί. Η κίνηση αυτή εντάσσει την Καβάλα σε μια μικρή, αλλά ενδιαφέρουσα, λίστα τοπικών φορέων που προσελκύουν επισκέπτες με εκθέματα διεθνούς απήχησης.

Τοποθεσία: Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Κηπιά Καβάλας.

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Κηπιά Καβάλας. Χρόνος εργασίας: 7 μήνες για την κατασκευή.

7 μήνες για την κατασκευή. Αντικτύπος: πιθανή αύξηση επισκεπτών και προβολή της περιοχής.

Στοιχείο Πληροφορία Δημιουργός Θεόδωρος Κοκκινίδης Διάρκεια κατασκευής 7 μήνες Τοποθεσία μουσείου Κηπιά, Καβάλα

Για κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, η νέα προσθήκη στο μουσείο μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία. Εστιατόρια, καφετέριες και μικρά καταστήματα κοντά στο μουσείο έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τυχόν αύξηση επισκεπτών, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Παράλληλα, το έκθεμα δίνει μια πρόσθετη αφορμή για τοπική προβολή σε μέσα ενημέρωσης και φόρουμ τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η επιλογή ενός παγκόσμιας εμβέλειας ονόματος όπως ο Ρονάλντο στοχεύει όχι μόνο σε φιλάθλους αλλά και σε ευρύτερα κοινά που ενδιαφέρονται για πολιτιστικά και ψυχαγωγικά αξιοθέατα. Η διατήρηση και προβολή του έργου στο μουσείο θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω συντήρηση και την προώθηση μέσω εκδηλώσεων ή ειδικών θεματικών περιηγήσεων.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν για τις ώρες λειτουργίας και τα εισιτήρια απευθείας στο μουσείο ή στις τοπικές σελίδες πληροφόρησης, ώστε να προγραμματίσουν επίσκεψη και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια περιήγηση στον χώρο.