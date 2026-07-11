Οργή στο Κοκκινόχωμα για το εγκαταλελειμμένο γήπεδο μπάσκετ — παιδιά σε κίνδυνο

Κάτοικοι και νέοι του Κοκκινόχωματος καταγγέλλουν δύο χρόνια αναμονής για αποκατάσταση του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ. Τεχνική έκθεση αναγνωρίζει σοβαρές φθορές, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Καθημερινός κίνδυνος και περιορισμένη ανταπόκριση των αρμοδίων

Στο Κοκκινόχωμα του Δήμου Παγγαίου η τοπική κοινωνία εκφράζει έντονη αγανάκτηση για την κατάσταση του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ, που έχει μετατραπεί σε χώρο επικίνδυνο για τα παιδιά και τους νέους της κοινότητας. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα συσσωρεύεται επί περίπου δύο χρόνια, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες κατοίκων με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την τοπική καταγραφή, το γήπεδο εμφανίζει:

βαθιές ρωγμές στο δάπεδο

στο δάπεδο λακκούβες και εκτεταμένη βλάστηση εντός του αγωνιστικού χώρου

σκουριασμένα στεφάνια και ελαττωματικό εξοπλισμό

και ελαττωματικό εξοπλισμό πέτρες και εκτεθειμένο τσιμέντο, που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν αποστείλει φωτογραφίες, email και επίσημα αιτήματα με αριθμό πρωτοκόλλου και έχουν πραγματοποιήσει τηλεφωνικές οχλήσεις, χωρίς να λάβουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή είδηση για έναρξη εργασιών.

Τεχνική έκθεση αλλά «σιωπή» στην εφαρμογή

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη διενεργήσει αυτοψία και συνέταξε τεχνική έκθεση που αναγνωρίζει τις σοβαρές φθορές και την ανάγκη αποκατάστασης. Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνουν οι κάτοικοι, από τη σύνταξη της έκθεσης μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια ενημέρωση για το πότε και πώς θα γίνουν οι εργασίες.

Στοιχείο Αναφορά Διάρκεια προβλήματος 2 χρόνια Φορέας που έκανε αυτοψία Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κύριο πρόβλημα Κίνδυνος τραυματισμών, καταστροφή εξοπλισμού

Η εικόνα που περιγράφεται θυμίζει εγκαταλελειμμένο οικόπεδο παρά αθλητική εγκατάσταση, με συνέπεια την καταστροφή μπαλών και εξοπλισμού και τα συχνά περιστατικά μικροτραυματισμών μεταξύ των νεαρών αθλητών της περιοχής.

Αντίληψη της κοινότητας και επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν πως το Κοκκινόχωμα διαθέτει δεκάδες παιδιά που παίζουν καθημερινά μπάσκετ και θεωρούν άδικο να παραμένουν χωρίς ασφαλή χώρο άθλησης, ενώ παρακολουθούν άλλες μικρότερες κοινότητες του Δήμου να αποκτούν νέες εγκαταστάσεις. Η κατάσταση επιβαρύνει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί αίσθημα εγκατάλειψης.

Από την πλευρά τους, γονείς και νέοι ζητούν άμεση παρέμβαση για:

στέρεη αποκατάσταση του δαπέδου και των ρωγμών

αντικατάσταση ή συντήρηση των στεφάνων και του εξοπλισμού

συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του χώρου

Η τοπική πίεση κορυφώνεται με δημόσιες διαμαρτυρίες στηρίζοντας την πεποίθηση ότι η παρέμβαση δεν είναι πολυτέλεια αλλά στοιχειώδης ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών.

Για τους κατοίκους του Κοκκινόχωματος, η επόμενη κίνηση ανήκει στη δημοτική αρχή: να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, ώστε ένα κοινόχρηστο αγαθό που έχει μετατραπεί σε κίνδυνο να επανέλθει σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση.