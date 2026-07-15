Ελευθερούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό — επιχειρήσεις πυρόσβεσης

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη τέθηκε υπό έλεγχο μετά από συντονισμένη επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές και αναμένεται εξέταση των αιτιών από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Καβάλας.

Σύντομη ενημέρωση για την πυρκαγιά στην περιοχή

Πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/7 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Ελευθερούπολης τέθηκε πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με ενημέρωση από επίσημες υπηρεσίες. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων απέτρεψε την εξάπλωση προς κατοικημένες ζώνες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, επιχειρούσαν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ το έργο υποστηρίχθηκε από υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Χρόνος ενημέρωσης: μεσημέρι της 15ης Ιουλίου.

Τοποθεσία: κοντά στην Εγνατία Οδό, πλησίον του Γαλλικού ποταμού (όπως αναφέρεται).

Απειλή για κατοικημένες περιοχές: δεν υπήρξε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέφεραν οριοθέτηση του συμβάντος μετά τις επιχειρήσεις. Σημαντικό στοιχείο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής είναι ότι δεν υπήρξε ανάγκη εκκένωσης οικισμών ή έκδοση μηνύματος 112 για κατοίκους της Ελευθερούπολης.

«Ευτυχώς υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη.»

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Καβάλας πρόκειται να μεταβεί στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η εξέταση των αιτιών είναι κρίσιμη για να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για εμπρησμό, καθώς και για να προταθούν μέτρα πρόληψης για το μέλλον.

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 34 Ομάδες πεζοπόρων 2 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αεροσκάφη 2 Ελικόπτερο 1

Για τους κατοίκους της Ελευθερούπολης και τους διερχόμενους στην Εγνατία Οδό, η άμεση ενημέρωση και η επαγρύπνηση παραμένουν απαραίτητες, ειδικά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας. Οι αρχές συνιστούν να αποφεύγεται η απόρριψη αναζωπυρωτικών υλικών σε ρείθρα και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση παρατήρησης καπνού ή φωτιάς.

Η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και ο Δήμος Παγγαίου παραμένουν σε επιφυλακή και θα ενημερώσουν για τυχόν νεότερα καθώς προχωρήσει η έρευνα των αιτίων από το Ανακριτικό Κλιμάκιο.