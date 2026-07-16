Συνελήφθη οδηγός στην Εγνατία μετά από πυρκαγιά που έκαψε ~40 στρ. στην Καβάλα

Ένας 36χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γαληψού του νομού Καβάλας, μετά από ανάφλεξη φιαλών πολυουρεθάνης σε φορτίο που μετέφερε, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δάσους. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

Σύλληψη στην Εγνατία και εκτεταμένες ζημιές σε δασική έκταση

Στην Καβάλα, στελέχη του ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου οδηγού μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο 427ο χλμ. της Εγνατίας Οδού (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη), στην περιοχή Γαληψού. Οδηγώντας φορτηγό που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, ο άνδρας είδε τις φιάλες να διαρρηγνύονται λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την αυτοανάφλεξή τους και την εκδήλωση φωτιάς στα μεταφερόμενα υλικά.

Από την πτώση φλεγόμενων αντικειμένων στα πρανή της οδού εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Το περιστατικό ερευνήθηκε από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας και ο υπαίτιος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτόφωρου. Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερη ημέρα αυξημένων συλλήψεων για εμπρησμό από αμέλεια σε όλη τη χώρα, όπου τις ίδιες ώρες καταγράφονται ανάλογα γεγονότα σε άλλες περιφέρειες. Στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, τέτοια συμβάντα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της ξηρασίας και της ευαισθησίας των δασικών εκτάσεων στην περίοδο του καλοκαιριού.

Τοποθεσία: Εγνατία Οδός, 427ο χλμ., περιοχή Γαληψού (Καβάλα)

Εγνατία Οδός, 427ο χλμ., περιοχή Γαληψού (Καβάλα) Οφειλόμενο αίτιο: διάρρηξη και αυτοανάφλεξη φιαλών πολυουρεθάνης λόγω θερμοκρασίας

διάρρηξη και αυτοανάφλεξη φιαλών πολυουρεθάνης λόγω θερμοκρασίας Επιπτώσεις: εκδήλωση πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε ~40 στρ., σύλληψη οδηγού, διοικητικό πρόστιμο

Η επέκταση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα για τους κατοίκους και τις τοπικές υποδομές: ρύπανση, πιθανή απώλεια χλωρίδας και πανίδας, κίνδυνος μετάδοσης σε γειτονικές εκτάσεις και επιβάρυνση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Επίσης, τέτοια περιστατικά στον άξονα της Εγνατίας ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακές επιπτώσεις εάν είναι αναγκαία η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά την κατάσβεση.

Περιοχή Έκταση πυρκαγιάς Πρόστιμο Καβάλα (Γαληψός) ≈ 40 στρ. 3.712,50 € Θεσσαλονίκη (φράγμα Θέρμης) ≈ 3 στρ. — Χανιά (Δήμος Ακρωτηρίου) — 1.500 €

Οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν τους οδηγούς και τους επαγγελματίες μεταφορείς να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα κατά τη μεταφορά ευπαθών υλικών, ειδικά το καλοκαίρι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνουν τον κίνδυνο διάρρηξης και ανάφλεξης. Προτείνεται μεταξύ άλλων:

κατάλληλη σήμανση και ασφάλιση των φορτίων

τακτικός έλεγχος συσκευασίας και αποφυγή έκθεσης στη ζέστη

άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής σε μικρές θραύσεις/σπινθήρες

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πρόοδο των ερευνών.