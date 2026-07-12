Έσπευσε σκάφος του Λιμενικού για τη διακομιδή δίχρονου παιδιού από Θάσο στην Καβάλα

Ένα δίχρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τη Σκάλα Καλλιράχης Θάσου στο λιμάνι της Καβάλας και παραπέμφθηκε για άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής.

Ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης που κινητοποίησε τοπικές υπηρεσίες υγείας και το Λιμενικό Σώμα σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του γραφείου τύπου της Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε διακομιδή ενός βρέφους δύο ετών από το λιμάνι της Σκάλας Καλλιράχης στη Θάσο προς το λιμάνι της Καβάλας, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να λάβει άμεση νοσοκομειακή φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε, η παρακάτω διακομιδή ασθενούς που έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: -02 ετών βρέφους, από το λιμάνι της Σκάλας Καλλιράχης Θάσου στο λιμάνι της Καβάλας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τοπικό πλαίσιο και σημασία

Η άμεση μεταφορά περιστατικών από νησιωτικές περιοχές προς τα νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας αποτελεί συχνό ζήτημα για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η ικανότητα του Λιμενικού να ανταποκρίνεται γρήγορα και με ασφάλεια, καθώς και η διαθεσιμότητα κλινικών και παιδιατρικής φροντίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, είναι κρίσιμες παράμετροι για την υγεία των κατοίκων των νησιών και των παραθαλάσσιων κοινοτήτων.

Το συμβάν υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών διάσωσης, τοπικών ιατρικών δομών και των λιμενικών αρχών ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή πρόσβαση σε θεραπευτική φροντίδα. Για τους κατοίκους της Θάσου ειδικότερα, η ύπαρξη επαρκούς επιχειρησιακού σχεδιασμού και μέσων μεταφοράς είναι παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την αίσθηση ασφάλειας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Σε έκτακτες ιατρικές ανάγκες σε νησιωτικές ζώνες, το πρώτο σημείο επαφής είναι το Λιμενικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η ταχύτητα της διακομιδής εξαρτάται από καιρικές συνθήκες, διαθέσιμα σκάφη και ιατρική εκτίμηση κατά την κλήση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας δέχεται τέτοιες διακομιδές και είναι αρμόδιο για την περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού δεν περιέχει λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας του παιδιού ή το είδος της πάθησης που προκάλεσε τη διακομιδή. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, τέτοιες πληροφορίες συνήθως δεν δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία Ηλικία Αφετηρία Προορισμός Μέσο 10/07/2026 02 ετών Σκάλα Καλλιράχης (Θάσος) Λιμάνι Καβάλας Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τοπικές αρχές και οι υγειονομικές υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για παρόμοια περιστατικά. Η κοινότητα καλείται να διατηρεί επαφή με τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας και το Νοσοκομείο για οδηγίες σε έκτακτες ανάγκες.

Αντίκτυπος για την Καβάλα: Η διακομιδή επιβεβαιώνει την κρίσιμη λειτουργία του λιμενικού δικτύου και του νοσοκομείου της πόλης ως κόμβων έκτακτης περίθαλψης για την ευρύτερη περιφέρεια, ιδίως για τα νησιά του νομού.