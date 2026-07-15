Νέα πρωτοβουλία στην Καβάλα για σύνδεση επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά προγράμματα

Το Επιμελητήριο Καβάλας και το γραφείο «Η Ευρώπη για την Καβάλα» διοργανώνουν ημερίδα στις 21 Ιουλίου με στόχο την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η ημερίδα και το πρακτικό ενδιαφέρον για την τοπική επιχειρηματικότητα

Μία νέα πρωτοβουλία που υπόσχεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Καβάλας και τους ευρωπαϊκούς πόρους παρουσιάζεται δημόσια την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας και αποτελεί συνεργασία του Επιμελητηρίου, του Δήμου Καβάλας και του συμβουλευτικού γραφείου «Η Ευρώπη για την Καβάλα», με επικεφαλής τον οικονομολόγο και φοροτεχνικό Φίλιππο Κοτσαρίδη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να πληροφορήσει και να καθοδηγήσει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής για τις ευκαιρίες που ανοίγοναι στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο 2028–2034, καθώς και για εργαλεία που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Πότε: 21 Ιουλίου 2026, 19:30

21 Ιουλίου 2026, 19:30 Πού: Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Καβάλας

Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Καβάλας Ποιοι συμμετέχουν: στελέχη με εμπειρία σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς που σχετίζονται με την πολιτική του Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στην ομιλητική σύνθεση ξεχωρίζουν τα ονόματα του Κωστή Μουσουρούλη, οικονομολόγου και πρώην υπουργού, του Πάνου Γρέδη, αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου Βρυξελλών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, και του ιδρυτή του νέου γραφείου Φίλιππου Κοτσαρίδη. Η παρουσία τους προδιαθέτει για συζήτηση με γνώμονα την πρακτική εφαρμογή χρηματοδοτήσεων και πολιτικών που μπορούν να επηρεάσουν την τοπική οικονομία.

Για την Καβάλα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική ραχοκοκαλιά της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας, η ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία έχει άμεσο ενδιαφέρον. Η ημερίδα στοχεύει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποια προγράμματα είναι προσιτά, ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται και πώς μπορεί μία επιχείρηση να ενισχύσει την εξωστρέφειά της ή να υιοθετήσει τεχνολογίες αιχμής.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει επίσης τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ελληνική ομογένεια και τα ευρωπαϊκά δίκτυα στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών, στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την ευρύτερη Περιφέρεια ΑΜΘ.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 21/07/2026 Ώρα 19:30 Τόπος Αίθουσα Επιμελητηρίου Καβάλας Κύριοι ομιλητές Κ. Μουσουρούλης, Π. Γρέδης, Φ. Κοτσαρίδης

Η συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των δεσμών που επιδιώκει να σφυρηλατήσει η πρωτοβουλία. Η πρακτική βοήθεια στην προετοιμασία προτάσεων και η μεταφορά εμπειρίας από στελέχη που γνωρίζουν τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας γέφυρας για την Καβάλα.