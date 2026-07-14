Συγκίνηση στη Χρυσούπολη για την παρουσίαση βιβλίου αφιερωμένου στον Γ. Κατσάνη

Στη διάρκεια των εορτασμών για τα <strong>113 χρόνια Ελεύθερης Χρυσούπολης</strong> παρουσιάστηκε το βιβλίο της Λίνας Κατσάνη αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα της, του διοικητή της <strong>33ης Μοίρας Καταδρομών</strong>, Γιώργου Κατσάνη, σε μια εκδήλωση που τόνισε την τοπική φόρτιση και τον ελάχιστο φόρο τιμής προς τους πεσόντες.

Παρουσίαση βιβλίου και τοπική φόρτιση

Με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση και συμμετοχή κατά την εκδήλωση των 113 χρόνων Ελεύθερης Χρυσούπολης παρουσιάστηκε το βιβλίο της Λίνας Κατσάνη, αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα της, του αείμνηστου Γιώργου Κατσάνη. Η εκδήλωση ξεχώρισε ανάμεσα στις δράσεις των εορτασμών και προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, η παρουσίαση είχε χαρακτήρα απόδοσης φόρου τιμής σε μια προσωπικότητα που για πολλούς συμβολίζει την αυταπάρνηση και την επίδειξη ηρωισμού.

Η εκδήλωση αποτέλεσε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που «αγίασε» με τη στάση του την ελληνική ιστορία, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη των ηρώων του Έθνους.

Στοιχεία και συμβολισμός

Ο Γιώργος Κατσάνης, γνωστός ως διοικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών, έπεσε μαχόμενος με αυτοθυσία στα χώματα του Πενταδακτύλου κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γεγονός που έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στην τοπική συλλογική μνήμη. Η παρουσίαση του βιβλίου της κόρης του επανέφερε στην επιφάνεια την τοπική αναγνώριση του θυσιασμού και της ιστορικής του διάστασης.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για τα 113 χρόνια Ελεύθερης Χρυσούπολης .

. Το βιβλίο υπογράφει η Λίνα Κατσάνη και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα της.

και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα της. Η παρουσίαση αναδείχθηκε μέσω ανάρτησης του Αλέξανδρου Ιωσηφίδη.

Για την τοπική κοινότητα, τέτοιες δράσεις δεν είναι μόνο τελετουργικές αλλά λειτουργούν ως μηχανισμός διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας. Η δημόσια αναφορά σε πρόσωπα που συνδέονται με κρίσιμα ιστορικά γεγονότα υπενθυμίζει τη σχέση ανάμεσα στην τοπική ζωή και την ευρύτερη εθνική ιστορία.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Παρουσίαση βιβλίου Συγγραφέας Λίνα Κατσάνη Αφιέρωμα Γιώργος Κατσάνης, διοικητής 33ης Μοίρας Καταδρομών Σύνδεση με εορτασμούς 113 χρόνια Ελεύθερης Χρυσούπολης

Η προβολή του έργου και της θυσίας του Γ. Κατσάνη ανανεώνει την τοπική συζήτηση για τον τρόπο που τιμάται η μνήμη των πεσόντων και για τις πρωτοβουλίες που θα διατηρήσουν ζωντανή την ιστορική γνώση στις επόμενες γενιές. Η δημοσιοποίηση της παρουσίασης από τοπικούς φορείς, όπως στην περίπτωση της ανάρτησης του κ. Ιωσηφίδη, δείχνει τη σημασία που δίνουν οι τοπικοί παράγοντες σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Οι κάτοικοι της Χρυσούπολης που παρακολούθησαν την εκδήλωση χαρακτήρισαν την στιγμή ως «ελάχιστο φόρο τιμής», έννοια που αναφέρθηκε και δημόσια, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό προς την ιστορική μνήμη και τους ήρωες που συνδέονται με την τοπική καταγωγή ή την τοπική ιστορία.