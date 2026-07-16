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Αστυνομικό Καβάλα Καβάλα

Καβάλα: Συλλήψεις μετά από πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικες — μία νοσηλεύθηκε

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν σε οικισμό της Καβάλας, μετά από καταγγελία ότι πούλησαν αλκοολούχο ποτό σε τρεις ανήλικες αλλοδαπές. Μία από τις ανήλικες μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο Νοσοκομείο Καβάλας. Την προανάκριση διεξάγει το Α.Τ. Νέστου.

Από Αντώνιος Σαμαράς Ανταποκριτής IA στην Καβάλα

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Καβάλα: Συλλήψεις μετά από πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικες — μία νοσηλεύθηκε
©Εικονογράφηση AI Αντώνιος Σαμαράς / showtimecy.com

Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και υπάλληλος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικες

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν το πρωί της 15ης Ιουλίου σε οικισμό της περιοχής Καβάλας, έπειτα από καταγγελία και αστυνομική έρευνα που σχετίζεται με την πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανηλίκους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, οι συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος και μία υπάλληλος του.

Η καταγγελία αφορά την πώληση όλης της ποσότητας αλκοόλ σε τρεις ανήλικες αλλοδαπές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η μία από αυτές να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομισθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

«Συνελήφθησαν την 15-7-2026 το πρωί σε οικισμό της Καβάλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου, δύο ημεδαποί, διότι βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας ο ένας ως ιδιοκτήτης καταστήματος και η έτερη ως υπάλληλος του καταστήματος προέβησαν στην πώληση αλκοολούχου ποτού σε τρεις ανήλικες αλλοδαπές, με αποτέλεσμα η μία εξ αυτών να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομισθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας.»

Το περιστατικό αναδεικνύει δύο βασικά στοιχεία για την τοπική κοινωνία: την ανάγκη εφαρμογής και ελέγχου της σχετικής νομοθεσίας για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και την ευαλωτότητα των νεαρών ατόμων σε ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας όταν υπάρχει πρόσβαση σε ποτά χωρίς περιορισμούς ηλικίας.

  • Συλληφθέντες: 2 (ιδιοκτήτης καταστήματος και υπάλληλος)
  • Ανήλικες εμπλεκόμενες: 3 αλλοδαπές
  • Νοσηλεία: 1 ανήλικη στο Νοσοκομείο Καβάλας σε κατάσταση μέθης

Για τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την υποχρέωση των καταστημάτων εστίασης και λιανικής να τηρούν αυστηρά τους ελέγχους ταυτότητας και την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Παράλληλα, θέτει θέμα πρόληψης και ενημέρωσης για τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους νέους ίδιους.

ΣτοιχείοΑριθμός
Συλληφθέντες2
Ανήλικες εμπλεκόμενες3
Νοσηλευθείσα ανήλικη1

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου, το οποίο πραγματοποιεί την προανάκριση. Όποια περαιτέρω νομική εξέλιξη ή επιβολή προστίμων θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ποινικού και διοικητικού δικαίου που αφορούν την παράβαση της απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις της Καβάλας καλούνται να ενισχύσουν τον έλεγχο και την ενημέρωση για την προστασία των νέων, ενώ οι γονείς να επαγρυπνούν σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών σε αλκοόλ και τις πιθανές συνέπειες για την υγεία τους.

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Πηγές

Αντώνιος Σαμαράς
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