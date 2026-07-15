Κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο προστίθεται στη συλλογή του μουσείου της Καβάλας

Ο γλύπτης Θεόδωρος Κοκκινίδης παρουσίασε στην Καβάλα ένα κέρινο ομοίωμα του ποδοσφαιρικού αστέρα Κριστιάνο Ρονάλντο, έργο που ολοκληρώθηκε μετά από επτά μήνες εργασίας και εκτίθεται στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της πόλης.

Νέα προσθήκη στη μόνιμη συλλογή του μουσείου

Στην Καβάλα προστέθηκε πρόσφατα ένα νέο έκθεμα που αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παγκόσμιους αθλητές: ο γλύπτης Θεόδωρος Κοκκινίδης φιλοξενεί στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της πόλης ένα κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το εκτενές γλυπτικό εγχείρημα χρειάστηκε επτά μήνες εργασίας για να ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο δημιουργός σε συζήτησή του με την ΕΡΤ.

Το νέο έκθεμα εντάσσεται στη σειρά κατασκευών του κ. Κοκκινίδη, που προβάλλουν πρόσωπα με διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η παρουσία ενός παγκόσμιου αθλητικού ονόματος στην τοπική συλλογή δημιουργεί ευκαιρίες τόσο για την πολιτιστική προβολή όσο και για την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη.

Καλλιτέχνης: Θεόδωρος Κοκκινίδης

Θεόδωρος Κοκκινίδης Θέμα: Κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο Χρόνος κατασκευής: 7 μήνες

7 μήνες Τοποθεσία έκθεσης: Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Καβάλα

Για τους κατοίκους της Καβάλας, η προσθήκη αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη δυνατότητα πολιτιστικής δέσμευσης στον αστικό ιστό: μουσεία με αναγνωρίσιμα εκθέματα μπορούν να ενισχύσουν την τοπική αγορά εστίασης και εμπορίου μέσω επισκεψιμότητας, ειδικά σε περιόδους τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, η παρουσία γνωστών προσωπικοτήτων σε κέρινη μορφή προσελκύει διαφορετικά κοινά —από ντόπιους ενδιαφερόμενους μέχρι τουρίστες και σχολικές ομάδες— που αναζητούν εμπειρίες και φωτογραφικές ευκαιρίες.

Στοιχείο Περιγραφή Δημιουργός Θεόδωρος Κοκκινίδης Θέμα Κριστιάνο Ρονάλντο Χρόνος κατασκευής 7 μήνες Έκθεση Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Καβάλα

Αν και οι λεπτομέρειες για ωράρια, εισιτήρια ή τυχόν ειδικές εκδηλώσεις γύρω από το νέο έκθεμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρόν δελτίο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες απευθείας στο μουσείο ή μέσω τοπικών πολιτιστικών φορέων. Η προσθήκη αυτή ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως σημείο εκκίνησης για μελλοντικές εκθέσεις και δράσεις προβολής της πόλης.

Η παρουσίαση του ομοιώματος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικής πολιτιστικής παραγωγής που διασυνδέεται με διεθνή πρόσωπα και εικόνες —μια δυναμική που, εφόσον στηριχθεί με σωστό σχεδιασμό, μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη για την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή.