Συλλήψεις σε Καβάλα και Έβρο για παράνομη προώθηση μεταναστών — δύο οχήματα κατασχέθηκαν

Δύο αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης σε περιοχές της Καβάλας και του Έβρου, καθώς μετέφεραν παράνομα συνολικά εννέα μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν οχήματα και κινητά. Η προανάκριση διεξάγεται από αρμόδια τμήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε δύο σημεία — συλλήψεις και κατάσχεση οχημάτων

Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας και Αλεξανδρούπολης προχώρησαν, το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου, στη σύλληψη δύο αλλοδαπών που φέρονται να δραστηριοποιούνταν ως διακινητές, σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις. Κατά τις ίδιες επιχειρήσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και κινητά τηλέφωνα.

Στην πρώτη υπόθεση, σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας εντόπισαν οδηγό Ι.Χ.Ε. ο οποίος μετέφερε παράνομα έξι μη νόμιμους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας και τον συνέλαβαν. Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν άλλο οδηγό που μετέφερε τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Συνολικά μεταφερόμενα πρόσωπα: 9

Κατασχεμένα μέσα: οχήματα και κινητά τηλέφωνα

Αρμόδια τμήματα που διενεργούν την προανάκριση: Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών

Οι συλληφθέντες θα προσαχθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η προανάκριση για τις δύο υποθέσεις συνεχίζεται από τα προαναφερόμενα τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιοχή Αριθμός μεταφερόμενων Αρμόδιο τμήμα Κατάσχεση Καβάλα (οικισμός) 6 Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας Ι.Χ., κινητά Πλησίον οικισμού Έβρου 3 Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Ι.Χ., κινητά

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων των τοπικών αστυνομικών αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και την προστασία των συνόρων και της εσωτερικής τάξης. Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες επιχειρήσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αίσθηση ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται αυξημένες μετακινήσεις ανθρώπων προς και από τα σύνορα.

Κάθε υπόθεση διακίνησης έχει νομικές και διοικητικές συνέπειες, τόσο για τους διακινητές όσο και για τους μεταφερόμενους. Η κατάσχεση των οχημάτων και των επικοινωνιακών μέσων αποτελεί συνήθη διαδικασία για τη διευκόλυνση της περαιτέρω έρευνας και την αναζήτηση στοιχείων δικτύων διακίνησης.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για παρόμοιες περιπτώσεις καλούνται να συνεργάζονται με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες και να ενημερώνουν τις αρχές, ώστε να υποβοηθούνται οι έρευνες και να προλαμβάνονται νέες παραβάσεις.