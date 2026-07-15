Κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο προστέθηκε στο Μουσείο Κηπιών

Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη στα Κηπιά τοποθετήθηκε νέο έκθεμα: ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας και το εμβληματικό 7.

Νέο έκθεμα στο μουσείο Κηπιών

Στους χώρους του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη, στα Κηπιά του δήμου Παγγαίου, τοποθετήθηκε πρόσφατα το κέρινο ομοίωμα του διεθνούς ποδοσφαιρικού αστέρα Κριστιάνο Ρονάλντο. Το έργο παρουσιάζει τον ποδοσφαιριστή με την εμφάνιση της εθνικής Πορτογαλίας και με το χαρακτηριστικό νούμερο 7, απεικονισμένο με χαμόγελο και τη χειρονομία του αντίχειρα προς τα πάνω.

Ο δημιουργός, Θοδωρής Κοκκινίδης, εμπλουτίζει τη συλλογή του μουσείου σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας του — το μουσείο λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2010 στα πρόποδα του όρους Παγγαίου — και πλέον περιλαμβάνει προσωπικότητες από την τέχνη, την πολιτική και τον αθλητισμό. Η προσθήκη του Ρονάλντο ενισχύει τη διεθνή διάσταση της συλλογής και αναμένεται να προσελκύσει τόσο φίλους του ποδοσφαίρου όσο και επισκέπτες που αναζητούν εναλλακτικές πολιτιστικές εμπειρίες στην περιοχή.

Τοποθεσία: Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Κηπιά, Δήμος Παγγαίου.

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Κηπιά, Δήμος Παγγαίου. Έτος λειτουργίας μουσείου: 2010.

2010. Χαρακτηριστικά ομοιώματος: εμφάνιση εθνικής Πορτογαλίας, νούμερο 7, χαμόγελο και χειρονομία αντίχειρα προς τα πάνω.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια στην απόδοση του προσώπου, της έκφρασης και του σωματότυπου αναδεικνύει την τεχνική δεινότητα του δημιουργού και το επίπεδο επιμέλειας που απαιτείται για τέτοια εκθέματα. Το μουσείο, με σαφή αφετηρία την τοπική του ταυτότητα, συνεχίζει να επενδύει σε εκθέματα που συνδέουν την τοπική κοινότητα με ευρύτερα πολιτιστικά και αθλητικά ρεύματα.

Για την τοπική οικονομία και την επισκεψιμότητα, η προσθήκη ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου προσώπου μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο Δήμος Παγγαίου δέχεται αυξημένη ροή επισκεπτών. Η παρουσία τέτοιων θεματικών εκθεμάτων βοηθά στην προβολή μικρότερων πολιτιστικών προορισμών και στη διαφοροποίηση της προσφοράς προς τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στοιχείο Πληροφορία Δημιουργός Θοδωρής Κοκκινίδης Τοποθεσία μουσείου Κηπιά, Δήμος Παγγαίου Έναρξη λειτουργίας Μάρτιος 2010

Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής που ενδιαφέρονται να δουν το νέο έκθεμα μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το μουσείο για ώρες λειτουργίας και πληροφορίες επίσκεψης. Η επιλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο ως νέου εκθέματος ακολουθεί την προτεραιότητα του μουσείου να συνδέει τοπική πολιτιστική δράση με σύγχρονες διεθνείς προσωπικότητες, διατηρώντας παράλληλα τοπικά χαρακτηριστικά στη συλλογή.