Διαβούλευση στη Βουλή για τη Βασιλίτσα: αιτήματα τοπικής κοινωνίας και ανοιχτά ζητήματα παραχώρησης

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών έθεσε ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κρίσιμα ζητήματα για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, ζητώντας σαφή ρύθμιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προστασία των υδατικών πόρων και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Κρίσιμα σημεία από την τοποθέτηση Τριγώνη στην Επιτροπή

Στη συνεδρίαση της 08-07-2026 της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών, κ. Χρήστος Τριγώνης, παρευρέθηκε για να καταθέσει απόψεις σχετικά με την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε σε σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο τα δικαιώματα των τοπικών φορέων όσο και την προστασία κρίσιμων δημοσίων αγαθών.

Μεταξύ των βασικών επισημάνσεων ήταν η ανάγκη να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς, όπως τόνισε, δεν έχει ληφθεί υπόψη η κυριότητα των Δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας επί της έκτασης που παραχωρείται στον επενδυτή. Η έλλειψη σαφούς καθεστώτος δημιουργεί νομικά και διοικητικά ερωτήματα για τη διαχείριση στη συνέχεια.

Διαχείριση υδατικών πόρων: εκφράσθηκε ανησυχία ότι η απαγόρευση χρήσης της έκτασης από τους ιδιοκτήτες χωρίς άδεια ενδέχεται να επηρεάσει τις πηγές που υδροδοτούν τη ΔΕΥΑΓ.

εκφράσθηκε ανησυχία ότι η απαγόρευση χρήσης της έκτασης από τους ιδιοκτήτες χωρίς άδεια ενδέχεται να επηρεάσει τις πηγές που υδροδοτούν τη ΔΕΥΑΓ. Δικαιώματα τοπικών κοινωνιών: επισημάνθηκε η ανάγκη διαβούλευσης με τους κατοίκους και τα δημοτικά συμβούλια, τα οποία δεν έχουν εγκρίνει τη σύμβαση.

επισημάνθηκε η ανάγκη διαβούλευσης με τους κατοίκους και τα δημοτικά συμβούλια, τα οποία δεν έχουν εγκρίνει τη σύμβαση. Οικονομικά και ανταποδοτικότητα: εγείρονται ερωτήματα για το τίμημα, την οικονομική ανταπόδοση προς τους Δήμους και τις υποχρεώσεις σε εκχιονισμό και συντήρηση οδικών δικτύων.

Επιπλέον, απασχόλησε η πρόβλεψη για παρέκκλιση πολεοδομικών διατάξεων (άρθρο 5 του νομοσχεδίου) που αφορά την ανέγερση νέων κτιρίων. Ο κ. Τριγώνης ζήτησε σαφή και ρεαλιστική διατύπωση ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα αδειοδότησης και καθυστερήσεις στην υλοποίηση της επένδυσης.

Θέμα Περιγραφή Ιδιοκτησιακό καθεστώς Ανησυχία επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη η κυριότητα των Δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας. Υδατικοί πόροι Κίνδυνος για τις πηγές που υδροδοτούν τη ΔΕΥΑΓ λόγω περιορισμών στη χρήση της έκτασης. Διαβούλευση Μη ύπαρξη έγκρισης από τα δημοτικά συμβούλια και έλλειψη συγκροτημένης τοπικής διαβούλευσης. Οικονομικά/Ανταποδοτικότητα Απουσία προβλέψεων για αντάλλαγμα προς τους Δήμους και για μειωμένο εισιτήριο στους κατοίκους.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τριγώνης τόνισε ότι η ανάπτυξη του χιονοδρομικού αποτελεί ευκαιρία για την περιοχή, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί με κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και σε συμφωνία με την τοπική κοινωνία. Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση ώστε και οι επιχειρήσεις της περιοχής να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η συζήτηση στην Επιτροπή θυμίζει ότι οι αποφάσεις για μεγάλα αναπτυξιακά έργα έχουν πολλαπλές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο: από τη διαχείριση φυσικών πόρων μέχρι τις οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η εξέλιξη της διαδικασίας κύρωσης και η ανταπόκριση στα αιτήματα που τέθηκαν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή και τα οφέλη της επένδυσης για τα Γρεβενά.