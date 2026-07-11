60.291 παιδιά υποστήριξε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πρώτο μισό του 2026 — αύξηση προβλημάτων ψυχικής υγείας

Στο α' εξάμηνο του 2026 ο οργανισμός κατέγραψε 60.291 υποστηριζόμενα παιδιά, αύξηση κλήσεων και σοβαρή άνοδο περιστατικών αυτοκτονικότητας και διαδικτυακών κινδύνων, με προτεραιότητα την ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία της δραστηριότητάς του για το α΄ εξάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας σε αριθμούς την έκταση και τη φύση των αναγκών που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ο οργανισμός υποστήριξε συνολικά 60.291 παιδιά και διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις στις έξι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης, καθώς και 3.780 μηνύματα μέσω του Chat 1056.

Κύρια ευρήματα και ανησυχίες

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν αύξηση στα περιστατικά που σχετίζονται με την ψυχική υγεία: 491 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοτραυματικής συμπεριφοράς — αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών του 2025. Το 70% αυτών αφορά εφήβους, και από αυτούς το 67% είναι κορίτσια. Επιπλέον, 150 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό και grooming.

«Δεν είναι αυτονόητο»

Κατά την παρουσίαση, με τον κεντρικό τίτλο «Δεν είναι αυτονόητο», τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και ειδικής ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, καθώς και η αναβάθμιση των μηχανισμών πρόληψης και άμεσης παρέμβασης.

Μέσος όρος ημερησίων υποστηριζόμενων παιδιών: 333

333 Μέσος όρος κλήσεων ανά ημέρα: 559

559 Μέσος όρος μηνυμάτων στο Chat ανά ημέρα: 21

Ποιοι ηλικιακοί και φύλου δείκτες προβληματίζουν

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες ομάδες κινδύνου εντοπίζονται στους εφήβους. Στα περιστατικά που αφορούσαν διαδικτυακούς κινδύνους, το 41% ήταν παιδιά 13-15 ετών και το 29% ηλικίας 16-18 ετών. Στα περιστατικά ψυχικής υγείας, η υπεροχή των κοριτσιών στα στατιστικά υπογραμμίζει τη στοχευμένη ανάγκη για προληπτικές παρεμβάσεις και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Δείκτης Αριθμός / Ποσοστό Υποστηριζόμενα παιδιά (α΄ εξάμηνο 2026) 60.291 Κλήσεις στις Γραμμές Βοήθειας 101.099 Μηνύματα Chat 1056 3.780 Περιστατικά αυτοκτονικότητας / αυτοτραυματισμού 491 (63% του 2025) Παιδιά με σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους 150

Συνέπειες για σχολεία και οικογένειες — πρακτικές προτεραιότητες

Τα ευρήματα έχουν άμεση σημασία για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες. Η αύξηση των περιστατικών ψυχικής δυσφορίας και των διαδικτυακών απειλών καθιστά αναγκαία:

την ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα σχολεία (σχολικοί ψυχολόγοι, σύμβουλοι),

την αναβάθμιση της εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών σε ψηφιακή ασφάλεια και πρώιμη αναγνώριση κρίσεων,

τη στενότερη συνεργασία με οργανώσεις όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για συντονισμένη άμεση παρέμβαση.

Οι γονείς που ανησυχούν για τη συμπεριφορά ή την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού τους μπορούν να απευθυνθούν στις διαθέσιμες γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες του οργανισμού, οι οποίες λειτουργούν όλο το 24ωρο. Οι εκπαιδευτικές μονάδες καλούνται να ενημερώσουν γρήγορα τις τοπικές υπηρεσίες όταν εντοπίζουν σημάδια κινδύνου.

Η δημόσια συζήτηση που προκαλούν τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2026 θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης, με στόχο τη μείωση των περιστατικών που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών.