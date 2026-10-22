Άγιος Δημήτριος: φιλική νίκη 0-2 και θετικά μηνύματα πριν το πρωτάθλημα

Ο τοπικός σύλλογος Άγιος Δημήτριος επικράτησε 0-2 σε φιλική αναμέτρηση του ΑΟ Σοφάδων. Σκόραραν οι Λινάρδος και Μπέκας· ο προπονητής χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες ενόψει της αναβολής του πρωταθλήματος.

Απολογισμός φιλικού

Ο Άγιος Δημήτριος πρόσθεσε μια νίκη στην προετοιμασία του, επικρατώντας με 0-2 του ΑΟ Σοφάδων σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο των Σοφάδων. Τα δύο τέρματα επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και έδωσαν το προβάδισμα που κράτησε η ομάδα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Σκοραρισαν: Λινάρδος και Μπέκας, αμφότεροι φοιτητές της Γυμναστικής Ακαδημίας Τρικάλων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου.

Αγωνιστικά συμπεράσματα και επιλογές προπονητή

Ο προπονητής Αχιλλέας Μπούτας αξιοποίησε όλους τους διαθέσιμους παίκτες στο παιχνίδι, εν όψει της αναβολής του πρωταθλήματος. Στόχος της κίνησης ήταν η διατήρηση του ρυθμού και της φυσικής κατάστασης όλων των ποδοσφαιριστών.

«Από αγώνα σε αγώνα γινόμαστε καλύτεροι» τόνισε ο πρόεδρος του Αγίου Δημήτριου, Θανάσης Μπουραζάνης, προσθέτοντας ότι οι στόχοι της ομάδας είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί.

Στην ενημέρωση επισημαίνεται επίσης ότι η κακή παρουσία του συλλόγου στο περσινό πρωτάθλημα ανήκει στο παρελθόν και ότι η φετινή εικόνα δείχνει βελτίωση, βασιζόμενη στην προσέλευση ικανών ποδοσφαιριστών.

Παρακολούθηση και σημασία για την τοπική κοινότητα

Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι, μεταξύ των οποίων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ, ο κ. Τσιάκος Ηλίας. Η παρουσία παραγόντων της ποδοσφαιρικής διοίκησης δίνει επιπλέον σημασία στο φιλικό, ως ευκαιρία αξιολόγησης της ομάδας.

Τελικό αποτέλεσμα: ΑΟ Σοφάδων 0 - Άγιος Δημήτριος 2

Σκόρερς: Λινάρδος , Μπέκας

, Προπονητής: Αχιλλέας Μπούτας (χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες)

Η νίκη και η εικόνα στο φιλικό δημιουργούν θετικό κλίμα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Για τους κατοίκους και τους οπαδούς του συλλόγου, το αποτέλεσμα προσφέρει αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να βρει σταθερότητα και καλύτερη απόδοση από την περσινή σεζόν.

Στοιχείο Πληροφορία Αντίπαλος ΑΟ Σοφάδων Τελικό σκορ 0-2 Σκόρερς Λινάρδος, Μπέκας Προπονητής Αχιλλέας Μπούτας Παρακολούθησαν Φίλαθλοι, κ. Τσιάκος Ηλίας (Εκτελεστική Επιτροπή ΕΠΣΚ)

Η ομάδα κατευθύνεται τώρα στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση με τον Ηρακλή Παλαμά, ενώ η διοίκηση και το τεχνικό τιμ αναζητούν τη διατήρηση της βελτιωμένης εικόνας και την επίτευξη των φετινών, ρεαλιστικών στόχων.