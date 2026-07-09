Άγιος Δημήτριος: Κλειστές δύο παιδικές χαρές λόγω επικινδυνότητας στο ρέμα Πικροδάφνης

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σφράγισε προληπτικά δύο παιδικές χαρές που γειτνιάζουν με το ρέμα της Πικροδάφνης, αφού τεχνική αυτοψία έδειξε υποσκαφές, καθιζήσεις και κίνδυνο κατολισθήσεων. Οι χώροι θα παραμείνουν κλειστοί έως την ολοκλήρωση έργων αντιστήριξης.

Αποφασιστική παρέμβαση της δημοτικής αρχής

Ο Δήμος Άγιος Δημήτριος ανακοίνωσε την άμεση σφράγιση δύο δημοτικών παιδικών χαρών, μετά από έκθεση επικινδυνότητας και αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών. Η απόφαση ελήφθη επειδή εντοπίστηκαν προβλήματα στο έδαφος που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επισκεπτών, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.

Οι παιδικές χαρές που αποκλείστηκαν βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ξάνθης και Ρίμινι και στη διασταύρωση των οδών Ήρας και Λιδωρικίου, κοντά στην περιοχή της Πικροδάφνης. Η δημοτική αρχή διευκρινίζει ότι τα σημεία γειτνιάζουν με το ρέμα της Πικροδάφνης και ότι οι τεχνικές υπηρεσίες εντόπισαν φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, σημαντικές καθιζήσεις και κατολισθήσεις πρανών.

Σκοπός και επόμενα βήματα

Με βάση τα ευρήματα, κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης και μειωμένη στατική επάρκεια του εδάφους. Η πρόσβαση στους χώρους απαγορεύεται έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και τα έργα αντιστήριξης που προβλέπονται να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.

«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», τόνισε η δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Άγιου Δημητρίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων όταν τίθεται θέμα προστασίας παιδιών και κατοίκων. Η δημοτική διοίκηση επιμένει ότι η ενέργεια δεν ήταν τυπική αλλά αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια.

Αιτία : υποσκαφές από νερά, καθιζήσεις εδάφους, κατολισθήσεις πρανών.

: υποσκαφές από νερά, καθιζήσεις εδάφους, κατολισθήσεις πρανών. Τοποθεσίες : Ξάνθης & Ρίμινι · Ήρας & Λιδωρικίου (πλησίον Πικροδάφνης).

: Ξάνθης & Ρίμινι · Ήρας & Λιδωρικίου (πλησίον Πικροδάφνης). Έργα: αντιστήριξη από Περιφέρεια Αττικής πριν την επαναλειτουργία.

Παιδική χαρά Τοποθεσία Κατάσταση 1 Ξάνθης & Ρίμινι Σφραγισμένη 2 Ήρας & Λιδωρικίου Σφραγισμένη

Για τους κατοίκους της περιοχής σημαίνει περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους ψυχαγωγίας για τα παιδιά και πιθανή ανάγκη αναπροσαρμογής ρουτινών, ιδίως για οικογένειες που χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες παιδικές χαρές καθημερινά. Η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες να τηρήσουν την απαγόρευση εισόδου και να αποφεύγουν τις γύρω από το ρέμα περιοχές έως ότου αρθούν οι κίνδυνοι.

Η επαναλειτουργία των χώρων θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων και την επίσημη βεβαίωση της ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.