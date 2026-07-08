Πιθανή επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα: τι αλλάζει για τις μετακινήσεις

Επανέρχεται στο σχεδιασμό η επέκταση της Γραμμής 2 από το Ελληνικό προς τη Γλυφάδα. Στα σενάρια περιλαμβάνονται σταθμοί κοντά στο IRC, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και στην Άνω Γλυφάδα, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης και την καλύτερη σύνδεση με το κέντρο.

Η πρόταση και οι σταθμοί που εξετάζονται

Στο επίκεντρο του συγκοινωνιακού σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια βρίσκονται ξανά τα Νότια Προάστια, καθώς εξετάζεται η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό από το Ελληνικό προς τη Γλυφάδα. Το έργο δεν έχει οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι κινήσεις που έχουν καταγραφεί δείχνουν ότι η σύνδεση της περιοχής με το δίκτυο του Μετρό παραμένει βασική προτεραιότητα.

Στα σενάρια που εξετάζονται εμφανίζονται τρεις κύριες τοποθεσίες για νέους σταθμούς:

Κοντά στο IRC (το μεγάλο συγκρότημα του Ελληνικού που περιλαμβάνει και το καζίνο) — θεωρείται σχεδόν βέβαιο στον αρχικό σχεδιασμό.

(το μεγάλο συγκρότημα του Ελληνικού που περιλαμβάνει και το καζίνο) — θεωρείται σχεδόν βέβαιο στον αρχικό σχεδιασμό. Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου — σημείο που εμφανίζεται σε όλα τα βασικά σενάρια χάραξης.

— σημείο που εμφανίζεται σε όλα τα βασικά σενάρια χάραξης. Άνω Γλυφάδα — περιλαμβάνεται επίσης στα κύρια σενάρια.

Η Lamda Development έχει ήδη προβλέψει και δεσμεύσει χώρο μέσα στην έκταση του Ελληνικού για την κατασκευή σταθμού Μετρό.

Δύο βασικά σενάρια χάραξης

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, η επέκταση θα ξεκινά από τον τερματικό σταθμό στο Ελληνικό, θα κατευθύνεται προς την Άνω Γλυφάδα, θα επιστρέφει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα περνά από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και θα καταλήγει κοντά στο IRC. Στο δεύτερο σενάριο η πορεία είναι αντίστροφη: η γραμμή μπαίνει πρώτα στην έκταση του Ελληνικού με σταθμό δίπλα στο IRC και στη συνέχεια συνεχίζει προς Αγιο Κωνσταντίνο και Άνω Γλυφάδα.

Σενάριο Σειρά σταθμών (ενδεικτικά) 1 Ελληνικό → Άνω Γλυφάδα → Λ. Βουλιαγμένης → Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου → IRC 2 Ελληνικό (IRC) → Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου → Άνω Γλυφάδα

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Γλυφάδας

Εάν η επέκταση προχωρήσει, η Γλυφάδα θα αποκτήσει απευθείας σύνδεση με τη Γραμμή 2, η οποία σήμερα φτάνει έως το Ελληνικό. Αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας και προς περιοχές που ήδη συνδέονται με το δίκτυο του Μετρό, μειώνοντας την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το Τραμ σε συγκεκριμένους άξονες.

Η ανάγκη για επιπλέον υποδομές αιτιολογείται και από τη μεγάλη ανάπλαση στο Ελληνικό, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους, επισκέπτες και κατοίκους τα επόμενα χρόνια. Σήμερα το νότιο μέτωπο εξυπηρετείται κυρίως από το οδικό δίκτυο και το Τραμ, και η κυκλοφοριακή πίεση είναι ήδη εμφανής σε βασικούς άξονες της Γλυφάδας.

Για τους κατοίκους αυτό σημαίνει ενδεχομένως τα εξής άμεσα οφέλη και προκλήσεις:

Μείωση χρόνων μετακίνησης προς το κέντρο και ευκολότερη πρόσβαση σε σταθμούς του Μετρό.

προς το κέντρο και ευκολότερη πρόσβαση σε σταθμούς του Μετρό. Πιθανή μείωση κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά και μεταβατικά προβλήματα κατά την κατασκευή.

σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά και μεταβατικά προβλήματα κατά την κατασκευή. Επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη και στην αξία ακινήτων κοντά στους νέους σταθμούς.

Το έργο παραμένει υπό σχεδιασμό και η τελική χάραξη, η σειρά των σταθμών και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστούν από τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων και την επιλογή της οριστικής διαδρομής.

Οι κάτοικοι της Γλυφάδας θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τις επόμενες φάσεις του σχεδιασμού, τα χρονοδιαγράμματα και τις παρεμβάσεις που θα αφορούν την κυκλοφορία και τις κοινόχρηστες υποδομές της πόλης.