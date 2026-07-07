Άλιμος: Μνήμη, τιμή και νέα γέφυρα συνεργασίας με τη Μελβούρνη

Επίσκεψη στο Συμμαχικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο και επαφές για διεύρυνση δεσμών Ελλάδας–Αυστραλίας φέρνουν τον Άλιμο στο επίκεντρο μνήμης και πολιτιστικής συνεργασίας.

Μια επίσκεψη που συνδέει παρελθόν και μέλλον στον Άλιμο

Ο Άλιμος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους παραθαλάσσιους δήμους της Αθηναϊκής Ριβιέρας, βρέθηκε στο επίκεντρο ιστορικής μνήμης και διεθνούς διασύνδεσης, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλη Παπαστεργιάδη. Μαζί με τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη και τις αντιδημάρχους Σιένα Θεοδώρου και Μαρία Μαρκαντωνάκη, ξεναγήθηκαν στο Συμμαχικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο Αλίμου, όπου τιμάται η θυσία στρατιωτών της Κοινοπολιτείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε αυτόν τον προσεγμένο χώρο, δίπλα στα νερά του Σαρωνικού, αναπαύονται ή μνημονεύονται 2.029 πεσόντες της Κοινοπολιτείας. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος,

«υπάρχουν 198 Αυστραλοί ήρωες»

γεγονός που προσδίδει στον Άλιμο έναν ξεχωριστό ρόλο στη διατήρηση της ελληνοαυστραλιανής ιστορικής μνήμης. Η ανάγνωση ονομάτων, ανάμεσά τους και επωνύμων ελληνικής καταγωγής όπως το Ζαμπέλλης, υπενθύμισε τον κοινό αγώνα και τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς.

Δημαρχείο Αλίμου: επαφή με Μελβούρνη και σχεδιασμός δράσεων

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο δημαρχείο, όπου ο κ. Παπαστεργιάδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον δήμαρχο Μελβούρνης Nicholas Reece. Στο επίκεντρο βρέθηκαν πρακτικοί τρόποι ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Άλιμου και Μελβούρνης, μέσα από ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου και θεσμική συνεργασία. Η αυστραλιανή πλευρά, σύμφωνα με τη συζήτηση, αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή της ελληνικής ομογένειας στη Μελβούρνη και έδειξε πρόθεση για διευρυμένη συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα.

Πολιτιστικές συμμετοχές που φέρνουν προστιθέμενη αξία

Στο τραπέζι τέθηκαν συγκεκριμένες ιδέες για την προβολή του Άλιμου σε διοργανώσεις υψηλής επισκεψιμότητας στη Μελβούρνη. Εξετάζεται:

η συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στο Φεστιβάλ της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης , με την προβολή ταινίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα στον δήμο,

, με την προβολή ταινίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα στον δήμο, η παρουσία του Αλίμου στο Φεστιβάλ Αντίποδες στην Lonsdale Street.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της πόλης, να αναδείξουν την τοπική δημιουργία και να δημιουργήσουν δίαυλο για μελλοντικές συνδιοργανώσεις με φορείς της ομογένειας.

Ο Άλιμος ως τόπος μνήμης και διαλόγου

Το Συμμαχικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο, ενταγμένο στον αστικό ιστό και προσβάσιμο για κατοίκους και επισκέπτες, λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς. Η επιμελημένη συντήρηση του χώρου αντανακλά σεβασμό προς τους συμμάχους και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Για την τοπική κοινωνία, η ανάδειξη αυτής της ιστορικής κληρονομιάς έχει πρακτικό αποτύπωμα: ενθαρρύνει την εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείων, εμπλουτίζει τον ποιοτικό τουρισμό και στηρίζει πρωτοβουλίες μνήμης με διεθνή αναγνώριση.

Στοιχεία που ξεχωρίζουν

Δείκτης Τιμή Σύνολο πεσόντων Κοινοπολιτείας (Β’ ΠΠ) 2.029 Αυστραλοί τιμώμενοι/ενταφιασμένοι 198

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την ένταση του δεσμού με την Αυστραλία και αιτιολογούν την προσοχή που προσελκύει ο Άλιμος στις επαφές με τη Μελβούρνη και την ευρύτερη ομογένεια.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η συζήτηση για θεσμικές συνεργασίες και πολιτιστικά ανοίγματα δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμα οφέλη. Για τον Άλιμο, μια οργανωμένη παρουσία σε φεστιβάλ της Μελβούρνης μπορεί να:

προβάλει σύγχρονα έργα και πρωτοβουλίες του δήμου,

ενισχύσει δεσμούς με τη διασπορά και να προσελκύσει υποστηρικτές δράσεων πολιτισμού,

καλλιεργήσει εκπαιδευτικές και νεανικές ανταλλαγές με θεματολογία ιστορίας και κινηματογράφου.

Καθώς οι επαφές ωριμάζουν, παραμένει κρίσιμο να διατηρηθεί το επίκεντρο στη μνήμη και τον σεβασμό, στοιχεία που δίνουν στον Άλιμο το ιδιαίτερο βάρος του ως τόπο που συνδέει την ιστορία με τη σύγχρονη πολιτιστική εξωστρέφεια.