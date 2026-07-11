Αμοργός: Σε εξέλιξη οι ασφαλτικές εργασίες στην Αιγιάλη με προϋπολογισμό >4,5 εκ. ευρώ

Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο της «Τριετούς συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Νάξου, Πάρου, Αμοργού», υπό επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

Εργασίες στην Αιγιάλη και στόχος η βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ασφαλτικές παρεμβάσεις στην περιοχή της Αιγιάλης στην Αμοργό, στο πλαίσιο της εργολαβίας που αφορά τη «Τριετής συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Νάξου, Πάρου, Αμοργού». Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.513.507,31 ευρώ. Οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τη συνεχή επίβλεψη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και έχουν ως κύριους στόχους:

τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ,

, την αναβάθμιση των υποδομών που χρησιμοποιούν καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες,

τη μείωση των φθορών που έχουν προκληθεί από μακροχρόνια χρήση και έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Οι παρεμβάσεις στην Αμοργό αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου».

Για τους κατοίκους της Αιγιάλης και των όμορων οικισμών, οι εργασίες σημαίνουν ασφαλέστερη και πιο σταθερή σύνδεση με τα κέντρα υπηρεσιών και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επιπλέον, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αναμένεται να διευκολύνει την κίνηση τουριστικών και εμπορικών οχημάτων κατά την υψηλή περίοδο, ελαχιστοποιώντας καθυστερήσεις και ρίσκα που συνδέονται με φθαρμένες επιφάνειες.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει ότι συνεχίζει συστηματικά τις παρεμβάσεις στα νησιά των Κυκλάδων, επενδύοντας στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες αντιμετωπίζουν φθορές που προκλήθηκαν από τη χρόνια χρήση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με στόχο ένα σύγχρονο και λειτουργικό επαρχιακό οδικό δίκτυο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών.

Τοπικά ζητήματα που παρακολουθούν οι κάτοικοι περιλαμβάνουν τη χρονική διάρκεια των παρεμβάσεων, τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την έγκαιρη ενημέρωση για εργασίες σε σημεία που εξυπηρετούν σχολεία, επαγγελματίες και δημόσιες υπηρεσίες. Η συνεχής επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Νάξου αναμένεται να διασφαλίσει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την ποιοτική υλοποίηση των εργασιών.

Εργολαβία Ανάδοχος Προϋπολογισμός Τριετής συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νάξου, Πάρου, Αμοργού ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ 4.513.507,31 €

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα κριθεί από την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα των υλικών και των τεχνικών αποκατάστασης. Για τους κατοίκους της Αμοργού, η επιτυχής εκτέλεση του έργου συνεπάγεται μακροχρόνια βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης και ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.