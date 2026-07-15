Αναβαθμίζεται το ιστορικό μονοπάτι του Θεολόγου μετά από εργασίες του «Χατζηγιώργη»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεολόγου - Ποτού «Χατζηγιώργης» ολοκλήρωσε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο μονοπάτι από το πέτρινο γεφύρι έως τα πλατάνια του Αγίου Ιωάννη, με στόχο την ασφαλή και αναβαθμισμένη πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες.

Εργασίες συντήρησης και ανάδειξης στο ιστορικό μονοπάτι

Στον πυρήνα των πρόσφατων επεμβάσεων βρίσκεται το κομμάτι του μονοπατιού που συνδέει το πέτρινο γεφύρι με τα πλατάνια του Αγίου Ιωάννη. Η παρέμβαση, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεολόγου - Ποτού «Χατζηγιώργης», περιελάμβανε σειρά εργασιών με σκοπό να καταστήσει τη διαδρομή πιο λειτουργική, ασφαλή και ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε καθαρισμούς, αποκαταστάσεις και συντηρήσεις στοιχείων της παραδοσιακής υποδομής και του φυσικού περιβάλλοντος. Η κίνηση του Συλλόγου αντανακλά την έμφαση στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προβολή στοιχείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που διασώζονται στο χωριό.

Γενικός καθαρισμός : απομάκρυνση απορριμμάτων και περίσσειας βλάστησης σε όλο το μήκος της διαδρομής έως την έξοδο στα πλατάνια.

: απομάκρυνση απορριμμάτων και περίσσειας βλάστησης σε όλο το μήκος της διαδρομής έως την έξοδο στα πλατάνια. Αποκαταστάσεις : επισκευή των παλιών πέτρινων πεζουλιών που πλαισιώνουν το μονοπάτι.

: επισκευή των παλιών πέτρινων πεζουλιών που πλαισιώνουν το μονοπάτι. Συντηρήσεις ξύλινων στοιχείων : επισκευή και βαφή του ξύλινου γεφυριού και των παγκακίων ανάπαυσης.

: επισκευή και βαφή του ξύλινου γεφυριού και των παγκακίων ανάπαυσης. Ανάδειξη ιστορίας : συντήρηση της πέτρινης καμάρας του παλιού νερόμυλου (Ρήγα) και καθαρισμός του πέτρινου αγωγού που βρίσκεται από πάνω.

: συντήρηση της πέτρινης καμάρας του παλιού νερόμυλου (Ρήγα) και καθαρισμός του πέτρινου αγωγού που βρίσκεται από πάνω. Ενίσχυση ασφάλειας: ανακατασκευή σκαλοπατιών για ασφαλή πρόσβαση στις δύο βάθρες της Κεφαλόγουρνας και τοποθέτηση νέων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Παράμετρος Περιγραφή Περιοχή παρέμβασης Διαδρομή από το πέτρινο γεφύρι έως τα πλατάνια του Αγ. Ιωάννη Κύριες εργασίες Καθαρισμός, πέτρινες αναστηλώσεις, ξύλινες συντηρήσεις, εργασίες ασφάλειας Τοπικός φορέας Πολιτιστικός Σύλλογος Θεολόγου - Ποτού «Χατζηγιώργης»

Η ανάδειξη στοιχείων όπως η καμάρα του νερόμυλου και ο πέτρινος αγωγός αποδεικνύει την πρόθεση συντήρησης όχι μόνο της διαδρομής ως μονοπατιού περιπάτου, αλλά και του ιστορικού αποτυπώματος του τόπου. Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, οι παρεμβάσεις αναμένεται να διευκολύνουν πρόσβαση και να μειώσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων σε σημεία με μεγάλα βάθη ή απότομες κλίσεις.

Για τους κατοίκους, η φροντίδα αυτή σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους αναψυχής και την ενίσχυση της τοπικής εικόνας την περίοδο της τουριστικής κίνησης. Επίσης, η συντήρηση των παραδοσιακών στοιχείων μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός μικρής κλίμακας πολιτιστικής προβολής του χωριού.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η διαρκής φροντίδα των μονοπατιών και των φυσικών τοπίων αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο τη διατήρηση των χώρων λειτουργικών και προσβάσιμων για όλους. Η συμμετοχή εθελοντών και η τοπική συνεργασία αναμένονται να παίξουν ρόλο σε τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη διαδρομή με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ η βελτίωση των στοιχείων υποδομής ενδέχεται να διευκολύνει και τη διοργάνωση μικρών περιβαλλοντικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο άμεσο μέλλον.