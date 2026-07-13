Συλλήψεις στη Θάσο για σειρά κλοπών — κατηγορούνται για τέσσερις περιπτώσεις, το παιδί μαζί τους

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θάσο και κατηγορούνται για τέσσερις υποθέσεις κλοπής και απόπειρας. Η έρευνα του ΑΤ Θάσου συνεχίζεται για τυχόν πρόσθετες εμπλοκές. Πληροφορίες για τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και οδηγίες για εμπόρους και πολίτες.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών το μεσημέρι της 10 Ιουλίου 2026, μετά από έρευνα που έδειξε την εμπλοκή τους σε σειρά κλοπών και απόπειρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για συνολικά τέσσερις υποθέσεις — δύο τετελεσμένες κλοπές και δύο απόπειρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες μετέβησαν σε καταστήματα του νησιού το διάστημα από 4 έως 9 Ιουλίου, έχοντας μαζί τους το ανήλικο τέκνο τους.

«σύμφωνα με την ΕΛΑΣ»

Μέθοδος και αντικείμενα

Η τακτική που αποδίδεται στους κατηγορούμενους ήταν η γνωστή μέθοδος της απασχόλησης — με την παροχή βοήθειας ή την προσέλκυση προσοχής επιχειρηματιών και υπαλλήλων, ώστε να αφαιρούνται αντικείμενα χωρίς να γίνονται αντιληπτοί άμεσα.

Από ένα κατάστημα και μία επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά δύο τσάντες. Η μία περιείχε μεταξύ άλλων πορτοφόλι, προσωπικά έγγραφα, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες. Σε άλλες δύο προσπάθειες —μια στο ίδιο κατάστημα και μία σε διαφορετική επιχείρηση— οι δράστες δεν ολοκλήρωσαν την πράξη.

Ακολουθούμενη διαδικασία και τοπικές επιπτώσεις

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή μίας από τις συλληφθείσες βρέθηκε και κατασχέθηκε τσάντα που είχε προηγουμένως αφαιρεθεί, η οποία αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια της. Η προανάκριση διενεργείται από το ΑΤ Θάσου, το οποίο εξετάζει και το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων σε άλλες, ανάλογες υποθέσεις.

Η υπόθεση έχει άμεση σημασία για την τοπική κοινότητα: επαγγελματίες του λιανεμπορίου, επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσιών, καθώς και πολίτες που κινούνται σε τουριστικές ζώνες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, όταν η κίνηση εντός των καταστημάτων αυξάνεται και η μέθοδος της απασχόλησης αποδίδει.

Ημερομηνίες : επισκέψεις 4–9 Ιουλίου 2026, σύλληψη 10 Ιουλίου 2026.

: επισκέψεις 4–9 Ιουλίου 2026, σύλληψη 10 Ιουλίου 2026. Υπό διερεύνηση : πιθανή εμπλοκή σε επιπλέον υποθέσεις.

: πιθανή εμπλοκή σε επιπλέον υποθέσεις. Κατασχεμένα: δύο τσάντες, η μία με πορτοφόλι, έγγραφα, χρήματα και κάρτες.

Συμβουλές για κατοίκους και επαγγελματίες

Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, οι ειδικοί της τοπικής αστυνομίας υπενθυμίζουν βασικές πρακτικές: διατήρηση οπτικής επαφής με τα προσωπικά αντικείμενα, προσεκτική εξυπηρέτηση πελατών όταν υπάρχουν συνοδεύοντες ή παιδιά, και άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση ύποπτης συμπεριφοράς. Ειδικότερα για τους επαγγελματίες, συνιστάται η εκπαίδευση του προσωπικού στην αναγνώριση της μεθόδου απασχόλησης και η εφαρμογή διαδικασιών για γρήγορη ανταπόκριση.

Η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος μεγαλύτερου κύκλου κλοπών στο νησί. Το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου συνεχίζει τις έρευνες και ενημερώνει ότι θα παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες εφόσον προκύψουν.