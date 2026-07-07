Θάσος: Η αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο περνά σε ευρωπαϊκό έλεγχο

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε παραδεκτή την αναφορά κατά του έργου αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο και τη διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή ENVI, δίνοντας στην υπόθεση επίσημη ευρωπαϊκή διάσταση.

Ευρωπαϊκό βήμα για μια τοπική υπόθεση με βαριά αποτύπωση

Η υπόθεση της σχεδιαζόμενης αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον Πρίνο, στον κόλπο Καβάλας–Θάσου, αποκτά πλέον επίσημη ευρωπαϊκή διάσταση. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε παραδεκτή στο σύνολό της την αναφορά που κατέθεσαν πολίτες και συλλογικοί φορείς από τη Θάσο και την Καβάλα κατά του έργου. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προκαταρκτική εξέταση και παράλληλα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) για τις περαιτέρω ενέργειές της.

Για τους κατοίκους της Θάσου, η εξέλιξη μετατρέπει μια τοπική ανησυχία σε ζήτημα που θα ελεγχθεί από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Οι αντιδράσεις για το έργο, που προβλέπει συγκέντρωση και αποθήκευση υγροποιημένου CO₂ στον θαλάσσιο χώρο του κόλπου, ήταν έντονες από την πρώτη στιγμή και συνοδεύτηκαν από κινητοποιήσεις, ψηφίσματα και νομικές κινήσεις.

Τι αμφισβητείται και γιατί

Στην αναφορά προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι πολίτες και οι φορείς επικαλούνται παραβιάσεις πλαισίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν:

προστασία οικοτόπων και πτηνών ,

και , ποιότητα και διαχείριση των υδάτων ,

, διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ,

, πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Παράλληλα, επισημαίνονται ελλείψεις και αστοχίες στις μελέτες του έργου, με αίτημα την ακύρωσή του. Η τοπική κοινωνία εκφράζει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας, τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη συνολική κοινωνική σκοπιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης στον κόλπο.

Χρονολόγιο ενεργειών και προσφυγών

Η αντίδραση των κατοίκων και των φορέων δεν περιορίστηκε σε διαμαρτυρίες. Τον Ιανουάριο 2026, κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας από 50 συλλόγους και πολίτες, στηριγμένη σε μελέτες ειδικών επιστημόνων και με νομική υποστήριξη. Τον ίδιο μήνα κατατέθηκε και η αναφορά προς την Επιτροπή Αναφορών, την οποία συνυπέγραψαν 76 φορείς και πολίτες από τη Θάσο και την Καβάλα.

Ημερομηνία Ενέργεια Ιανουάριος 2026 Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ από 50 συλλόγους και πολίτες Ιανουάριος 2026 Κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών, με 76 συνυπογράφοντες Τρέχουσα εξέλιξη Παραδεκτή η αναφορά· διαβίβαση σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ENVI

Ηχηρά μηνύματα, προσεκτικά βήματα

Η παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπάγεται προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη Θάσο, αυτό σημαίνει ότι οι προβληματισμοί των κατοίκων αποκτούν θεσμικό ακροατήριο και δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο. Χωρίς να προκαταλαμβάνεται το αποτέλεσμα, η διαδικασία υποχρεώνει τους αρμόδιους φορείς του έργου να καταθέσουν πλήρη τεκμηρίωση, ενώ ανοίγει δίαυλο για τυχόν διορθωτικές κινήσεις ή αναθεωρήσεις.

«πια έχει μπει μία πολύ θεσμική αμφισβήτηση»

Η παραπάνω τοποθέτηση, από νομική εκπρόσωπο που παρακολουθεί την υπόθεση, αποτυπώνει το πώς η συζήτηση εγκαταλείπει πια το επίπεδο της απλής διαμαρτυρίας και εισέρχεται σε ελεγκτικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών οργάνων.

Τι σημαίνει πρακτικά για τη Θάσο

Για τους επαγγελματίες της Θάσου, ιδίως στον τουρισμό και την αλιεία, η αβεβαιότητα γύρω από ένα έργο αποθήκευσης CO₂ στον κόλπο εγείρει ερωτήματα για πιθανές επιπτώσεις στην εικόνα και στις θαλάσσιες δραστηριότητες της περιοχής. Η παρούσα φάση αποτελεί ευκαιρία να τεθούν οργανωμένα όλα τα τεκμήρια και να εξεταστεί εξαντλητικά αν πληρούνται τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι διαδικασίες διαφάνειας. Από την έκβαση της ευρωπαϊκής εξέτασης θα κριθεί εάν το έργο θα προχωρήσει, θα τροποποιηθεί ή θα ανακοπεί.

Μέχρι τότε, η τοπική κοινωνία αναμένει τις επόμενες κινήσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την επιτροπή ENVI. Το ζητούμενο παραμένει σαφές: πλήρης και έγκυρη αξιολόγηση των επιπτώσεων, ώστε οποιαδήποτε απόφαση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κόλπου Καβάλας–Θάσου.