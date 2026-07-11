Συνελήφθη ζευγάρι στη Θάσος για σειρά κλοπών με «δόλωμα» το ανήλικο παιδί

Η Αστυνομία του νησιού συνέλαβε δύο αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την προανάκριση, εκμεταλλεύονταν την παρουσία του παιδιού τους για να αποσπούν την προσοχή και να αφαιρούν τσάντες από καταστήματα. Σε εξέλιξη η διερεύνηση των υποθέσεων.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Θάσου οδηγήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά κλοπών σε καταστήματα του νησιού. Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς του Α.Τ. Θάσου μετά από έρευνα που ξεκίνησε κατόπιν καταγγελιών και αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεθοδολογία και ο αριθμός των περιστατικών

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπών: δύο τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν βασιζόταν στην απασχόληση των θυμάτων με το ανήλικο τέκνο τους, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή και να αφαιρούν αντικείμενα από τσάντες εντός καταστημάτων. Κατά τις τετελεσμένες κλοπές αφαιρέθηκαν δύο τσάντες, ενώ σε μία από αυτές υπήρχαν πορτοφόλι, σημαντικά έγγραφα, μετρητά και τραπεζικές κάρτες.

Διάστημα δράσης: 4–9 Ιουλίου

4–9 Ιουλίου Συνολικές υποθέσεις: 4 (2 τετελεσμένες, 2 απόπειρες)

4 (2 τετελεσμένες, 2 απόπειρες) Συλληφθέντες: δύο αλλοδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα

Κατά τη στιγμή της σύλληψης βρέθηκε στην κατοχή της γυναίκας μία από τις κλεμμένες τσάντες, η οποία αποδόθηκε στην κάτοχό της. Οι υπόλοιπες κινήσεις αποδίδονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε και τηρείται από το Α.Τ. Θάσου.

Τοπικές επιπτώσεις και συστάσεις

Το περιστατικό είχε αναστατώσει ντόπιους και επαγγελματίες, καθώς οι καταγγελίες εμφανίστηκαν αρχικά στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια σε εμπορικούς χώρους του νησιού. Η άμεση αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, αλλά η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης για μικρές επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Οι επιχειρηματίες συνιστάται να επαγρυπνούν για συμπεριφορές που αποσπούν την προσοχή (π.χ. πρόκληση χάους με ανήλικα) και να λαμβάνουν μέτρα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των πελατών, ενώ οι πολίτες καλούνται να δηλώνουν άμεσα όποιο περιστατικό αντιληφθούν στο Α.Τ. Θάσου.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες δράσης 4–9 Ιουλίου Ημέρα σύλληψης 10 Ιουλίου Περιστατικά 4 (2 τελεσμένες, 2 απόπειρες) Αποδοθέν αντικείμενο Μία κλεμμένη τσάντα βρέθηκε και επιστράφηκε

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, που ερευνά τυχόν επιπλέον παρόμοιες περιπτώσεις και τη συμμετοχή των συλληφθέντων σε άλλες ενέργειες. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού αναμένεται να ενημερωθούν περαιτέρω εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία από τις Αρχές.