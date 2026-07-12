Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει 11 εποχικές θέσεις εργασίας με διάρκεια 7 μηνών

Πρόσκληση για αιτήσεις σε 11 θέσεις (οδηγοί απορριμματοφόρων και συνοδοί). Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Όροι, δικαιολογητικά και τρόποι υποβολής στην ανακοίνωση του Δήμου.

Προκήρυξη για εποχικό προσωπικό στην τοπική υπηρεσία καθαριότητας

Ο Δήμος Θάσου δημοσιοποίησε πρόσκληση για την κάλυψη επίκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες του με πρόσληψη συνολικά 11 εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά θέσεις εκτάκτου χαρακτήρα που προορίζονται για την υποστήριξη της λειτουργίας της καθαριότητας του νησιού κατά την προσεχή περίοδο.

Οι αιτήσεις απευθύνονται σε υποψήφιους που διαθέτουν τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (λύκειο ή γυμνάσιο). Η προκήρυξη προβλέπει εξειδικευμένες θέσεις για προσωπικό οδήγησης απορριμματοφόρων και για συνοδούς των οχημάτων αυτών.

Ειδικότητα Κατηγορία Θέσεις Οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ (Γ' ή C κατηγορία) 4 Συνοδοί απορριμματοφόρων ΥΕ 7

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο έντυπο ΑΣΕΠ για προσλήψεις ΣΟΧ σε ΔΕ/ΥΕ και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: αυτοπροσώπως στο γραφείο του Δήμου, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει επικύρωση δημόσιας αρχής) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Διεύθυνση υποβολής: Δήμος Θάσου, Τ.Κ. 64004, Θάσος, Ν. Καβάλας.

Υπεύθυνος παραλαβής φακέλων: κ. Βασίλειος Μέτσικας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25933 50120 , 25933 50140 .

, . Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Για τους μόνιμους κατοίκους της Θάσου η προκήρυξη παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον καθώς οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους με βασικά προσόντα και δεν απαιτούν ανώτερη εκπαίδευση. Επίσης, η ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας μπορεί να βελτιώσει άμεσα τις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων κατά την τουριστική περίοδο, περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες λειτουργίας των τοπικών υποδομών.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ελέγξουν την πλήρη προκήρυξη πριν την αποστολή του φακέλου, ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και να αποφύγουν εκπρόθεσμες ή ελλιπείς υποβολές. Η δημοσιοποίηση της προκήρυξης έγινε μέσω των κανονικών καναλιών ενημέρωσης του Δήμου και σχετικών ιστοσελίδων που καλύπτουν θέσεις εργασίας σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που χρειάζονται διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στα αναφερόμενα τηλέφωνα του Δήμου πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.