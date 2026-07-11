Συνελήφθη ζευγάρι στη Θάσο για σωρεία κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στο νησί κατηγορούμενοι για τέσσερις περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τυχόν επιπλέον εμπλοκές.

Ενέργειες σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, οι οποίοι, σύμφωνα με την προανάκριση, εμπλέκονται σε σειρά κλοπών και απόπειρες κλοπής σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού.

Σχηματίστηκε δικογραφία για συνολικά τέσσερις υποθέσεις, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα. Τα περιστατικά εντοπίζονται στο διάστημα από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου.

Μέθοδος και αντικείμενα που αφαιρέθηκαν

Κατά τα αναφερόμενα της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τη συνήθη πρακτική της απασχόλησης των υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών, αποσπώντας την προσοχή τους ώστε να αφαιρούν προσωπικά αντικείμενα. Σε δύο περιπτώσεις φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά δύο τσάντες, με τη μία να περιέχει πορτοφόλι, προσωπικά έγγραφα, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες.

Περίοδος περιστατικών: 4-9 Ιουλίου 2026

Αριθμός υποθέσεων στη δικογραφία: 4 (2 τετελεσμένες, 2 απόπειρες)

(2 τετελεσμένες, 2 απόπειρες) Αποδοθέν υλικό: τσάντα με πορτοφόλι, έγγραφα, χρήματα και κάρτες

Έρευνα και αποδόσεις

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, στην κατοχή της μίας εκ των συλληφθεισών βρέθηκε η τσάντα που είχε αφαιρεθεί από ένα κατάστημα. Το αντικείμενο κατασχέθηκε και επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, το οποίο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η ίδια ομάδα να έχει εμπλακεί σε πρόσθετες παρόμοιες υποθέσεις στο νησί.

Τοπικές επιπτώσεις και συστάσεις

Η υπόθεση εγείρει ζήτημα ασφάλειας για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες στη Θάσο, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν η κίνηση σε καταστήματα και τουριστικές εγκαταστάσεις αυξάνεται. Οι επιχειρηματίες και το προσωπικό συνιστάται να εντείνουν την επιτήρηση των προσωπικών αντικειμένων και να εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης απασχόλησης, ενώ οι πολίτες καλούνται να φυλάσσουν στερεωμένα τσάντες και πορτοφόλια και να αναφέρουν άμεσα ύποπτες συμπεριφορές στις αστυνομικές αρχές.

Ημερομηνία Ενέργεια Αποτέλεσμα 4-9 Ιουλίου 2026 Σειρά επισκέψεων σε κατάστημα και δύο επιχειρήσεις Δύο κλοπές, δύο απόπειρες 10 Ιουλίου 2026 Σύλληψη δύο ατόμων από Α.Τ. Θάσου Δικογραφία και κατασχέσεις

Οι έρευνες συνεχίζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον θύματα ή σχετικές υποθέσεις. Οι πολίτες που τυχόν αναγνωρίζουν περιστατικά ή έχουν πρόσθετες πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου.