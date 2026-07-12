Η Θάσος στο «στόχαστρο» της Ε.Ε. για τους βιολογικούς — κίνδυνος προστίμων και παγωμένα έργα

Το νησί περιλαμβάνεται σε λίστα περίπου 150 οικισμών που καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη συμμόρφωση σε οδηγίες αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Η εξέλιξη απειλεί να φέρει χρηματικές κυρώσεις και επιβραδύνει έργα με χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τη Θάσο σε λίστα περίπου 150 ελληνικών οικισμών που δεν έχουν σε λειτουργία δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η εξέλιξη θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον έργων που έχουν ήδη ωριμάσει και χρηματοδοτηθεί.

Τι σημαίνει για το νησί

Η ένταξη στη σχετική λίστα δεν είναι ένα τυπικό διοικητικό ζήτημα: αφορά την προστασία των υδάτινων πόρων, τη δυνατότητα περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης και, κυρίως, τα οικονομικά βάρη που ενδέχεται να μεταφερθούν στους δημότες σε περίπτωση επιβολής προστίμων. Ως παράδειγμα γίνεται αναφορά στην υπόθεση της Ζακύνθου, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 5,5 εκατ. ευρώ και ημερήσιο επιπλέον ποσό 12.500 ευρώ για τη συνέχιση της παράβασης — ένδειξη του μεγέθους της πιθανής επιβάρυνσης.

Παράδοξα σημειώματα των τοπικών σχεδιασμών δείχνουν ότι η Θάσος δεν έμεινε από πόρους ή μελέτες. Κατά την παράδοση-παραλαβή του Δήμου το 2019 υπήρχαν ώριμα σχέδια και εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, που αφορούσαν έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση οδήγησαν στην τωρινή νομική έκθεση.

Κατάσταση έργων και επιπτώσεις

Αναφορές για συγκεκριμένα έργα περιλαμβάνουν την παρέμβαση στα Λιμενάρια – Ποτό, όπου το μεγαλύτερο έργο αποχέτευσης εκτιμάται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ, με το εσωτερικό δίκτυο των Λιμεναρίων ολοκληρωμένο και τη μονάδα επεξεργασίας στο τελικό στάδιο. Στον Πρίνο υπήρξε παραχώρηση έκτασης 65 στρεμμάτων και προσπάθεια ένταξης σε προγράμματα.

Κίνδυνος προστίμων : Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη μπορεί να επιβάλει σημαντικά χρηματικά βάρη.

: Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη μπορεί να επιβάλει σημαντικά χρηματικά βάρη. Οικονομική έκθεση των δημοτών : Υπάρχει πιθανότητα οι δημότες να επωμιστούν μέρος του κόστους των κυρώσεων.

: Υπάρχει πιθανότητα οι δημότες να επωμιστούν μέρος του κόστους των κυρώσεων. Πάγωμα ή καθυστέρηση έργων: Τα έργα που έχουν ωριμάσει κινδυνεύουν να μην προχωρήσουν έγκαιρα.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, το ζήτημα αφορά την ποιότητα ζωής και την οικονομική βιωσιμότητα: οι καθυστερήσεις στη διαχείριση λυμάτων επηρεάζουν την υγειονομική εικόνα, την προστασία των ακτών και την ελκυστικότητα για τουρίστες, στοιχείο σημαντικό για την τοπική οικονομία.

Στοιχείο Αναφορά Αριθμός οικισμών σε λίστα ~150 Πρόστιμο Ζακύνθου 5,5 εκατ. ευρώ + 12.500€/ημέρα Κόστος έργου Λιμεναρίων – Ποτού ~12 εκατ. ευρώ Περιοχή Πρίνου Παραχώρηση 65 στρεμμάτων

Η προέλευση των χρηματοδοτήσεων και οι ώριμες μελέτες που υπήρχαν καθιστούν ακόμη εντονότερα τα ερωτήματα για τις αιτίες των καθυστερήσεων. Η τοπική διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις, ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή ενός διοικητικού προβλήματος σε βαριά οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Η υπόθεση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και τυχόν νέες αποφάσεις ή διευκρινίσεις από το Δήμο και τις περιφερειακές αρχές θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Η ανάγκη για άμεσες ενέργειες στην υλοποίηση των έργων υποδομής παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω νομικών και οικονομικών συνεπειών.