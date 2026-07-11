Φωτιά σε κινούμενο ΙΧ στα Κοίνυρα Θάσου απείλησε δασική έκταση — άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Το μεσημέρι της 10ης Ιουλίου 2026 όχημα πήρε φωτιά κοντά στα Κοίνυρα Θάσου. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε περαιτέρω εξάπλωση προς το δάσος και οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι.

Ένα ακόμη περιστατικό με όχημα που πήρε φωτιά εν κινήσει καταγράφηκε το μεσημέρι της 10 Ιουλίου 2026 κοντά στα Κοίνυρα της Θάσου. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα οχήμα παραδόθηκε γρήγορα στις φλόγες και οι πυρκαγιές έφτασαν έως τα πρώτα δέντρα του παρακείμενου δάσους.

Άμεση παρέμβαση και αποφυγή μεγαλύτερης καταστροφής

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, που ανέβασε στο γκρουπ «Thassos – Island Greece 💙🧿» ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα και έθεσε σύντομα τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι επιβαίνοντες στο όχημα κατάφεραν να εξέλθουν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Ημερομηνία: 10/07/2026

10/07/2026 Τοποθεσία: Κοίνυρα, Θάσος

Κοίνυρα, Θάσος Αποτέλεσμα: Φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική

Φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Θύματα: Οι επιβάτες βγήκαν σώοι

Το γεγονός έλαβε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνέβη σε περίοδο υψηλής επικινδυνότητας για το δασικό περιβάλλον. Η επέκταση πυρκαγών που ξεκινούν από οχήματα αποτελεί συχνή αιτία έναρξης μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών, ειδικά όταν οι φλόγες προσεγγίζουν χαμηλή βλάστηση και πεύκα.

Παράμετρος Στοιχείο Ημερομηνία περιστατικού 10/07/2026 Τοποθεσία Κοίνυρα, Θάσος Πηγή οπτικού υλικού Δημήτρης Θεοδωρίδης (social media) Επέμβαση Πυροσβεστική — έγκαιρος έλεγχος φωτιάς

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θάσου το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με πυρκαγιές οχημάτων στους παρακείμενους σε δάσος δρόμους. Η άμεση ανταπόκριση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση, αλλά το γεγονός επιβάλλει επαγρύπνηση τις επόμενες ημέρες, όταν οι συνθήκες ξηρασίας ενισχύουν την πιθανότητα μεγαλύτερων δασικών συμβάντων.

Ως πρακτική πληροφόρηση, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τα εξής μέτρα πρόληψης:

Έλεγχος και συντήρηση οχημάτων για αποφυγή βλαβών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Διαθεσιμότητα πυροσβεστήρα στο όχημα.

Αποφυγή στάθμευσης πάνω σε ξηρή βλάστηση.

Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε κάθε εκδήλωση καπνού ή φλόγας.

Το περιστατικό στα Κοίνυρα καταγράφεται λίγες μέρες μετά άλλο αντίστοιχο συμβάν στην Εγνατία οδό πάνω από την Καβάλα, όπου όχημα παραδόθηκε επίσης στις φλόγες. Αυτή η συχνότητα περιστατικών τονίζει την ανάγκη συνεχιζόμενης ενημέρωσης και μέτρων ασφάλειας, ειδικά στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις και η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για την προστασία του δασικού πλούτου και της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.