Θωμαή Οικονομίδου: Θασίτισσα πασαδόρος στη Volley League με τον Α.Ο. Θήρας

Η 24χρονη από τη Θάσο θα κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη κατηγορία με τη φανέλα του Α.Ο. Θήρας, μετά από διαδρομή σε Β' Εθνική, Α2 και Pre League.

Τοπική αθλήτρια ανοίγει φτερά για Σαντορίνη

Η μεταγραφή της Θωμαής Οικονομίδου στον Α.Ο. Θήρας αποτελεί εξέλιξη με άμεσο ενδιαφέρον για την αθλητική κοινότητα της Θάσου. Η 24χρονη πασαδόρος, καταγόμενη από το νησί, ανακοίνωσε την επόμενη επαγγελματική της σελίδα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Volley League γυναικών τη σεζόν 2026-2027.

Πρόκειται για μια σημαντική προαγωγή στην καριέρα της Οικονομίδου, που προέρχεται από σταθερή παρουσία σε κατηγορίες όπως η Β' Εθνική, η Α2 και η Pre League. Η εμπειρία της απέκτησε βάθος μέσω των συμμετοχών σε διάφορους συλλόγους, στοιχείο που βοήθησε στη διαμόρφωσή της ως παίκτρια ικανή να ανταποκριθεί στην απαιτητική καθημερινότητα της μεγάλης κατηγορίας.

«Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελληνίδα αθλήτρια Θωμαή Οικονομίδου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν της Volley League γυναικών 2026-2027.»

Η ανακοίνωση του συλλόγου χαιρετίζει την άφιξη της Θωμαής, επισημαίνοντας ότι αποτελεί προσθήκη στη θέση της πασαδόρου. Για την τοπική κοινωνία, η μετακίνηση μιας αθλήτριας από τη Θάσο σε ομάδα κορυφαίας εθνικής κατηγορίας είναι μήνυμα πως το νησί παράγει ταλέντα που φτάνουν σε υψηλό επίπεδο.

Ηλικία: 24 ετών

24 ετών Θέση: Πασαδόρος

Πασαδόρος Προηγούμενες ομάδες: Ανδροσθένης Θάσου, ΔΑΣ Ωραιοκάστρου, ΑΟ Καβάλας, Αμαζόνες Μαΐστρου, Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, Περσέας Θεσσαλονίκης

Για τους κατοίκους και τους νεαρούς αθλητές της Θάσου, η πορεία της Οικονομίδου λειτουργεί ως παράδειγμα: προπονήσεις σε τοπικούς συλλόγους μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός νησιού. Επιπλέον, η παρουσία της σε ομάδα με έδρα τη Σαντορίνη αναμένεται να αυξήσει την προβολή της νεαρής αθλήτριας και ενδεχομένως να δημιουργήσει δίαυλο επαφής μεταξύ των τοπικών σωματείων και συλλόγων υψηλότερων κατηγοριών.

Στοιχείο Πληροφορία Πλήρες όνομα Θωμαή Μαρία Οικονομίδου Ηλικία 24 ετών Ύψος 1,78 μ. Θέση Πασαδόρος

Η μετάβαση στην Volley League σημαίνει αυξημένες απαιτήσεις σε προπονητικό, ταξιδιωτικό και αγωνιστικό επίπεδο. Το τοπικό στερέωμα θα παρακολουθήσει την εξέλιξή της, καθώς οι εμφανίσεις της μπορούν να συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητα της Θάσου στον πανελλήνιο χάρτη του βόλεϊ.

Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας εξέφρασε επίσης ευχές για υγεία και πολλές διακρίσεις με τη νέα της ομάδα. Για την Οικονομίδου η επόμενη σεζόν αποτελεί ευκαιρία να επιβεβαιώσει το ταλέντο της σε υψηλότερο επίπεδο και να ανοίξει περαιτέρω δρόμους για την καριέρα της.

Οι φίλοι του βόλεϊ στην περιοχή και τα τοπικά σωματεία της Θάσου μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της μεταγραφής και τις πρώτες επίσημες εμφανίσεις της Θωμαής με την ομάδα της Σαντορίνης, όπου θα φανεί γρήγορα το κατά πόσο η εμπειρία από τις προηγούμενες κατηγορίες θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Volley League.