Στην Κομισιόν η υπόθεση αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο: ευρωπαϊκή διερεύνηση μετά τις αναφορές

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου έκρινε παραδεκτή την αναφορά πολιτών και φορέων από Θάσο και Καβάλα για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο και διαβίβασε τον φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή ENVI.

Ευρωπαϊκή τροχιά για μια τοπική υπόθεση

Σε νέα φάση μπαίνει η υπόθεση της σχεδιαζόμενης αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον κόλπο Καβάλας–Θάσου, μετά την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κρίνει παραδεκτή στο σύνολό της την αναφορά που κατέθεσαν πολίτες και φορείς από τη Θάσο και την Καβάλα. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προκαταρκτική εξέταση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) του Ευρωκοινοβουλίου για περαιτέρω ενέργειες.

Η εξέλιξη προσδίδει επίσημη ευρωπαϊκή διάσταση σε ένα ζήτημα που έχει κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία επί μήνες, με συνεχείς παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του θαλάσσιου χώρου και της ασφάλειας των δραστηριοτήτων στον Πρίνο.

Τι αμφισβητούν οι τοπικοί φορείς

Η αναφορά καταγγέλλει παραβιάσεις ευρωπαϊκών κανόνων για οικοτόπους, πτηνά, ύδατα, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι μελέτες του έργου εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις, ζητώντας να εξεταστεί σε βάθος η καταλληλότητά του.

Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της αποθήκευσης CO₂ σε θαλάσσιο περιβάλλον.

της αποθήκευσης CO₂ σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κόλπο Καβάλας–Θάσου.

στον κόλπο Καβάλας–Θάσου. Αμφισβήτηση της κοινωνικής σκοπιμότητας του εγχειρήματος με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Οι αντιδράσεις στον τόπο έχουν συνοδευτεί από κινητοποιήσεις, ψηφίσματα και νομικές ενέργειες, με στόχο τη θεσμική επανεξέταση του σχεδιασμού.

Χρονολόγιο ενεργειών

Μήνας/Έτος Κίνηση Ιανουάριος 2026 50 σύλλογοι και πολίτες κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ιανουάριος 2026 Απεστάλη αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου με 76 υπογραφές φορέων και πολιτών. Ιούλιος 2026 Η αναφορά κρίθηκε παραδεκτή και διαβιβάστηκε στην Κομισιόν και την ENVI για διερεύνηση.

Θεσμική διερεύνηση και επόμενα βήματα

Η έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης από την Κομισιόν σηματοδοτεί διαδικασία συλλογής στοιχείων και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, η εμπλοκή της ENVI μπορεί να οδηγήσει σε ακροάσεις και ανταλλαγή απόψεων με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναμένουν τις επόμενες κινήσεις σε θεσμικό επίπεδο.

«πια έχει μπει μία πολύ θεσμική αμφισβήτηση»

Η παραπάνω τοποθέτηση αποτυπώνει το πνεύμα ικανοποίησης που επικρατεί σε τμήμα της τοπικής κοινωνίας, καθώς το ζήτημα περνά πλέον από το επίπεδο της δημόσιας αντιπαράθεσης σε εκείνο του συστηματικού ελέγχου από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Τοπικός αντίκτυπος και ανάγκη για καθαρές απαντήσεις

Για τη Θάσο, με έντονη εξάρτηση από τη θάλασσα και τις ήπιες δραστηριότητες, κάθε μεγάλης κλίμακας τεχνικό εγχείρημα στη θαλάσσια γειτονιά της εγείρει ζητήματα εμπιστοσύνης. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην επάρκεια των μελετών, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την πρόληψη τυχόν κινδύνων. Σε αυτή τη φάση, προέχει η διαφανής τεκμηρίωση, ο ολοκληρωμένος έλεγχος και η πιστή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής αναμένουν να διασαφηνιστούν κρίσιμες πτυχές: από τα πρωτόκολλα ασφαλείας μέχρι τις σωρευτικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Η ευρωπαϊκή διερεύνηση μπορεί να προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς και να αποσαφηνίσει αν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Πρακτική ενημέρωση για τους πολίτες

Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή ENVI του Ευρωκοινοβουλίου έχει επιληφθεί για τις δικές της ενέργειες.

του Ευρωκοινοβουλίου έχει επιληφθεί για τις δικές της ενέργειες. Όσοι σύλλογοι και πολίτες έχουν υποβάλει απόψεις μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω των επίσημων καναλιών των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η θεσμική συνέχεια θα κρίνει αν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, τροποποιήσεις ή περαιτέρω διαδικασίες. Μέχρι τότε, το διακύβευμα για τη Θάσο παραμένει σαφές: διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό στο γράμμα και το πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.