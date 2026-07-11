Ο ΕΟΤ φέρνει τη Θάσο στη φινλανδική αγορά με δημοσιογραφικό ταξίδι τον Ιούλιο

Εγκρίθηκε από την υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας ταξίδι δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη και τη Θάσο (11–23 Ιουλίου) με στόχο άρθρα σε Matka magazine, Helsingin Sanomat και TopTravels. Η δράση στοχεύει στην προβολή θεματικών εμπειριών city break, γαστρονομίας και ήλιου–θάλασσας.

Προώθηση της Θάσου στη Φινλανδία μέσω στοχευμένης δημοσιογραφικής δράσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, μέσω της Υπηρεσίας του για τη Σκανδιναβία, ενέκρινε την υλοποίηση ενός δημοσιογραφικού ταξιδιού εξοικείωσης που θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και τη Θάσο από τις 11 έως τις 23 Ιουλίου. Η ενέργεια εντάσσεται στις δράσεις δημόσιων σχέσεων του ΕΟΤ για την προσέλκυση ταξιδιωτών από τη φινλανδική αγορά, με έμφαση σε συγκεκριμένες θεματικές εμπειρίες.

Στο press trip συμμετέχουν οι δύο Φινλανδοί επαγγελματίες του τουριστικού ρεπορτάζ που αναφέρονται στην απόφαση: η Titti Veronica Myhrberg, εκδότρια-διευθύντρια του διαδικτυακού περιοδικού TopTravels, και η φωτογράφος Elina Maaria Engberg. Σκοπός της επίσκεψης είναι η παραγωγή υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε έντυπα και ψηφιακά μέσα της Φινλανδίας, με στόχο τόσο την ενημέρωση όσο και την έμπνευση του φινοσκανδιναβικού κοινού.

Το επικοινωνιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύνταξη δισέλιδων άρθρων.

Κάθε άρθρο θα διαθέτει μία σελίδα για τη Θάσο και μία για τη Θεσσαλονίκη.

Οι προγραμματισμένες αναρτήσεις θα εμφανιστούν σε γνωστές φινλανδικές εκδόσεις.

Ημερομηνίες Μέσα 11–23 Ιουλίου Matka magazine, Helsingin Sanomat, TopTravels

Matka magazine και Helsingin Sanomat εκδίδονται από τον όμιλο Sanoma Media Finland, οργανισμό με μεγάλης κλίμακας παρουσία στην αγορά. Το Matka magazine θεωρείται ένα από τα κύρια ταξιδιωτικά έντυπα της χώρας, απευθυνόμενο σε αναγνώστες που αναζητούν προτάσεις για city breaks, γαστρονομία και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το Helsingin Sanomat, με ευρεία επιρροή στη δημόσια συζήτηση του Ελσίνκι, μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα προορισμών προς ένα καθοριστικό κοινό.

Για τη Θάσο, η παρουσία σε αυτά τα μέσα συνιστά ευκαιρία προβολής σε αγορά όπου ορισμένες περιοχές της Ελλάδας δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστές. Η στοχευμένη προβολή σε ειδικά έντυπα και πλατφόρμες ταξιδιού μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τουριστικές εμπειρίες που συνδυάζουν ήλιο–θάλασσα με γαστρονομία και πολιτισμό.

Το εγχείρημα έχει πρακτική σημασία για κατοίκους, επιχειρήσεις εστίασης, καταλύματα και φορείς τοπικού τουρισμού, καθώς:

μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα από τη Φινλανδία, ειδικά σε περιόδους αιχμής,

ενισχύει το προφίλ της Θάσου ως προορισμού με ποικιλία εμπειριών πέρα από την παραδοσιακή προσέλκυση 'ήλιος και θάλασσα',

προκαλεί ανάγκη για συντονισμό τοπικών φορέων ώστε οι επισκέπτες να βρουν δομημένες και ποιοτικές προτάσεις.

Η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ΕΟΤ να στοχεύει σε αγορές της Βορείου Ευρώπης με μέσα που παράγουν εξειδικευμένο περιεχόμενο. Για το νησί, η αποτελεσματική αξιοποίηση της προβολής εξαρτάται από την ετοιμότητα της τοπικής αγοράς, την προώθηση θεματικών εμπειριών και τη συνεργασία μεταξύ δημοτικών αρχών, επαγγελματιών του τουρισμού και φορέων πολιτισμού.

Ακολουθώντας την επίσκεψη, αναμένονται τα ρεπορτάζ που θα κυκλοφορήσουν στα προγραμματισμένα μέσα· οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν την απήχηση και να αξιολογήσουν πιθανούς τρόπους αξιοποίησης της δημοσιότητας για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.