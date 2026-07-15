Ανησυχίες στη Θάσο για την αποθήκευση CO2: επίσημη κατάθεση αντιρρήσεων στο Λιμεναρχείο

Ο Νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου κατέθεσε στο Λιμεναρχείο έντονη αντίθεση στις ερευνητικές εργασίες και στο συνολικό σχέδιο εγκατάστασης δεξαμενών αποθήκευσης CO2 στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου, επικαλούμενος ελλείψεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πιθανούς κινδύνους για κατοίκους, αλιείς και το οικοσύστημα.

Κατάθεση στο Λιμεναρχείο και κύρια επιχειρήματα

Ο Νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου υπέβαλε στο Λιμεναρχείο επίσημη κατάθεση με την οποία εκφράζει έντονες αντιρρήσεις και ανησυχίες για τις ερευνητικές εργασίες και το συνολικό σχέδιο εγκατάστασης δεξαμενών αποθήκευσης CO2 στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου. Στο υπόμνημα του Συλλόγου ο πρόεδρος χαρακτηρίζει το έργο «εξαιρετικά επικίνδυνη επέμβαση» για την περιοχή και υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες εργασίες δεν είναι απομονωμένες, αλλά «φάση προετοιμασίας» ενός ευρύτερου σχεδίου.

Κύριες επισημάνσεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στην κατάθεση τονίζεται η κριτική προς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που περιγράφεται ως λειψή και βασισμένη σε αμφισβητήσιμα, ελλιπή και αποσπασματικά στοιχεία. Ο Σύλλογος αναφέρει συγκεκριμένες ελλείψεις και παραλείψεις που, κατά την άποψή του, καθιστούν τη ΜΠΕ μη επαρκή για την εκτίμηση των κινδύνων και των συνεπειών του έργου.

«οι πρόσφατες ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι, τη φάση προετοιμασίας, του ευρύτερου σχεδίου για την αποθήκευση CO 2.»

Ρίσκα για κατοίκους, αλιείς και περιβάλλον

Στο υπόμνημα εκφράζεται ανησυχία για την ασφάλεια της ζωής, της υγείας και της περιουσίας χιλιάδων κατοίκων των όμορων δήμων —Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου— καθώς και για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι ενδεχόμενες συνέπειες στο περιβάλλον «μπορούν να είναι ακόμη και μη αναστρέψιμες» και καταγγέλλει ότι οι πρόσφατες ερευνητικές εργασίες προκάλεσαν αναστάτωση και όρια στις κινήσεις των τοπικών αλιέων, ιδιαίτερα της παράκτιας αλιείας, δυσχεραίνοντας το επάγγελμά τους.

Σημεία-κλειδιά που αναφέρει η κατάθεση

Η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της εγκατάστασης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς.

της εγκατάστασης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς. Δεν έχουν αξιολογηθεί εναλλακτικές τοποθεσίες με μικρότερο κίνδυνο.

με μικρότερο κίνδυνο. Δεν εξετάστηκε η «μηδενική λύση» (μη πραγματοποίηση του έργου), αν και προβλέπεται από τον νόμο.

(μη πραγματοποίηση του έργου), αν και προβλέπεται από τον νόμο. Απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία για τη γεωμορφολογία, το οικοσύστημα και τη σεισμικότητα της περιοχής.

της περιοχής. Δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες προστασίας του οικοσυστήματος της Θάσου και του κόλπου της Καβάλας.

Προηγούμενες ενέργειες και τοπικές αντιδράσεις

Στην κατάθεση παρατίθεται επίσης κατάλογος προηγούμενων ενεργειών από φορείς και συλλογικότητες, όπως εξώδικες δηλώσεις και ψηφίσματα. Μεταξύ των ενεργειών που αναφέρονται είναι η Εξώδικη Δήλωση-Όχληση προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ και ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, στοιχεία που δείχνουν συσσωρευμένη τοπική ανησυχία και κινητοποίηση κατά των έργων.

Θέμα Αναφορά στην κατάθεση ΜΠΕ «Λειψή», ελλιπής τεκμηρίωση Αλιεία Αναστάτωση και περιορισμός κινήσεων αλιέων Τοπικές επιπτώσεις Κίνδυνοι για κατοίκους και περιουσίες

Τι σημαίνει για τη Θάσο

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Θάσου οι επισημάνσεις του Συλλόγου έχουν άμεσο αντίκτυπο: αφορά την ασφάλεια της καθημερινότητας, τις πηγές εισοδήματος (ιδιαίτερα την παράκτια αλιεία) και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος που στηρίζει τον τουρισμό. Η έλλειψη ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης στην ΜΠΕ, όπως την περιγράφει ο Σύλλογος, σημαίνει ότι τα όποια επόμενα βήματα του έργου αναμένεται να συνοδεύονται από δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για χρονοδιαγράμματα και οικονομικές επιπτώσεις.

Εφόσον το Λιμεναρχείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες κληθούν να αξιολογήσουν την κατάθεση, οι επόμενες αποφάσεις θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών και της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης. Το τοπικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς οι πολίτες και οι φορείς αναμένουν διαφάνεια, πλήρη στοιχεία και αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών πριν από οριστικές αποφάσεις.

Σημείωση: Το κείμενο βασίζεται στην επίσημη κατάθεση του Νησιωτικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Θάσου στο Λιμεναρχείο, όπως καταγράφηκε στην πηγή.