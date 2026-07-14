Δύο αλλοδαποί με ανήλικο συνελήφθησαν στη Θάσο για τέσσερις κλοπές

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 10-7-2026 δύο αλλοδαποί στη Θάσο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, ενώ αποδόθηκε στην κάτοχό της μια από τις αφαιρεθείσες τσάντες.

Συλλήψεις και προανάκριση για σειρά κλοπών στο νησί

Από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 το μεσημέρι συνελήφθησαν στη Θάσο δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπών — εκ των οποίων οι δύο τετελεσμένες και οι δύο σε απόπειρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 9 Ιουλίου 2026, εισήλθαν σε ένα κατάστημα και δύο επιχειρήσεις στην Θάσο συνοδεύοντας ανήλικο τέκνο. Με την μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από το κατάστημα και από τη μία επιχείρηση δύο τσάντες. Η μία από τις αφαιρεθείσες τσάντες περιείχε μεταξύ άλλων πορτοφόλι, διάφορα έγγραφα, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες.

Με τον ίδιο τρόπο οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν άλλες δύο τσάντες από το ίδιο κατάστημα και μια ακόμη επιχείρηση, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στην κατοχή της μίας συλληφθείσας βρέθηκε η αφαιρεθείσα τσάντα από το προαναφερθέν κατάστημα και αυτή αποδόθηκε στη δικαιούχο της.

Ημερομηνία Γεγονός 4–9/7/2026 Εισόδους σε κατάστημα και επιχειρήσεις, δύο τετελεσμένες κλοπές και δύο απόπειρες 10/7/2026 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στη Θάσο — σχηματίστηκε δικογραφία

Την προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την εθνικότητα των συλληφθέντων ούτε για την ταυτότητα της δικαιούχου της τσάντας που αποδόθηκε.

Η υπόθεση χρήζει προσοχής για την τοπική κοινωνία, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη κίνηση επισκεπτών: τα περιστατικά με «μέθοδο απασχόλησης» είναι συνηθισμένα και στοχεύουν στην εκμετάλλευση της στιγμιαίας απροσεξίας πελατών. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες καλούνται να λάβουν προληπτικά μέτρα ασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε ύποπτες περιπτώσεις.

Χρονολόγηση : τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 9 Ιουλίου, με συλλήψεις στις 10/7/2026.

: τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 9 Ιουλίου, με συλλήψεις στις 10/7/2026. Μέθοδος : απασχόληση πελατών για να αφαιρεθούν προσωπικά αντικείμενα.

: απασχόληση πελατών για να αφαιρεθούν προσωπικά αντικείμενα. Αποτέλεσμα: μια αφαιρεθείσα τσάντα βρέθηκε και επιστράφηκε.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Θάσου, η υπόθεση υπενθυμίζει την αναγκαιότητα επαγρύπνησης και συνεργασίας με την αστυνομία. Το Αστυνομικό Τμήμα παρακολουθεί την υπόθεση και θα ανακοινώσει τυχόν νεότερα στοιχεία ή διεύρυνση της έρευνας.