Ανεβαίνει η θερμοκρασία — από το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα

Ηλιοφάνεια και τοπική άνοδος του υδραργύρου σήμερα, με τους 36°C να είναι πιθανή στις ηπειρωτικές περιοχές. Από τη νύχτα αναπτύσσονται νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα που θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες· την Πέμπτη η αστάθεια θα επεκταθεί.

Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Ελλάδα είναι η γενική ηλιοφάνεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται μεταβολές στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά θα δώσουν βροχές και καταιγίδες. Στις ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος τοπικά μπορεί να φτάσει τους 36°C, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τι περιμένουμε σήμερα — ανά γεωγραφική ζώνη

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανές τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ειδικά στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία.

Μακεδονία — Θράκη: γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πιθανότητα όμβρων/καταιγίδων το βράδυ. Θερμοκρασίες έως 34–35°C τοπικά.

γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πιθανότητα όμβρων/καταιγίδων το βράδυ. Θερμοκρασίες έως τοπικά. Ηπειρωτικά και Νότια Ελλάδα: ηλιοφάνεια και αύξηση της θερμοκρασίας, τοπικά μέχρι 36°C .

ηλιοφάνεια και αύξηση της θερμοκρασίας, τοπικά μέχρι . Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: κυρίως αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, θερμοκρασίες στις Κυκλάδες 22–30°C και στην Κρήτη έως 32°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση συνήθως 3–5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει υψηλότερες τιμές κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Πιθανή εξέλιξη — απόψε και την Πέμπτη

Απόψε ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο αναμένεται νυχτερινή έξαρση της αστάθειας στη βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη προβλέπεται επέκταση της ασταθούς ατμόσφαιρας και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αυξημένη πιθανότητα για όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

Περιοχή Θερμοκρασία (°C) Άνεμος (Μποφόρ) Εσωτερικό/ηπειρωτικά έως 36 3–5 Μακεδονία — Θράκη 20–35 μέτριοι Κυκλάδες — Κρήτη 22–32 4–6 (βόρειοι)

Συνοψίζοντας, η σημερινή ημέρα θα είναι κυρίως ηλιόλουστη με άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά από αργά το βράδυ και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η αστάθεια θα ενταθεί και θα καλύψει περισσότερες περιοχές την Πέμπτη.

Συστάσεις: σε περιόδους καταιγίδων αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές, προσέχετε για τοπικές χαλαζοπτώσεις και βελτιώστε την προσοχή σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες — ιδιαίτερα όσοι ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες.