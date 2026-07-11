Ανεβαίνουν έως τους 40°C — κίτρινες προειδοποιήσεις από Κυριακή για το εσωτερικό

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 40°C στο εσωτερικό από Κυριακή έως και Τετάρτη, με την Αρχή Μετεωρολογίας να σχεδιάζει καθημερινή έκδοση κίτρινης προειδοποίησης. Η πρώτη προειδοποίηση αναμένεται το Σάββατο το απόγευμα.

Η Μετεωρολογία προειδοποιεί για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, με τις μέγιστες τιμές στο εσωτερικό να προσεγγίζουν ή να φτάνουν τους 40°C. Σύμφωνα με δηλώσεις του Λειτουργού Μετεωρολογίας, το σύστημα που διαμορφώνει τις συνθήκες θα οδηγήσει στην έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες σε καθημερινή βάση κατά το προαναφερόμενο διάστημα.

Τι αναμένεται και πότε θα εκδοθούν οι προειδοποιήσεις

Η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση预计 θα εκδοθεί το Σάββατο το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία στο εσωτερικό την ίδια ημέρα μπορεί να φτάσει τους 39°C. Οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας δείχνουν αύξηση από την Κυριακή και σταδιακή διατήρηση υψηλών τιμών έως και την Τετάρτη.

«Στους 40 βαθμούς σκαρφαλώνει από τη Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία στο εσωτερικό και γι’ αυτό και αναμένεται η έκδοση κίτρινης προειδοποίησης καθημερινά γι’ αυτές τις ημέρες», δήλωσε ο Ματθαίος Παπαδάκης.

Ο λειτουργός μετεωρολογίας τόνισε ότι οι θερμοκρασίες είναι περίπου 2 με 2,5 βαθμούς πάνω από τα κλιματολογικά μέσα για την εποχή, ωστόσο, όπως επεσήμανε, δεν θεωρείται ότι βρισκόμαστε σε «κλοιό καύσωνα» δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός αυτός λαμβάνει υπόψη και επίπεδα υγρασίας και ανέμου.

Εσωτερικό: έως 40°C (Κυριακή–Τετάρτη)

έως (Κυριακή–Τετάρτη) Δυτικά παράλια: γύρω στους 39°C σήμερα, κατόπιν περίπου 32°C

γύρω στους σήμερα, κατόπιν περίπου Νότια & ανατολικά παράλια: περίπου 35°C

περίπου Υψηλότερα ορεινά: περίπου 27–30°C

Συνεπακόλουθα και οδηγίες

Η αναμενόμενη άνοδος στους 40°C ενισχύει τους κινδύνους για θερμικά επεισόδια, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με χρόνια νοσήματα). Η περιορισμένη υγρασία που σημειώνεται κατά κύριο λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μειώνει την αίσθηση δυσφορίας σε σχέση με πολύ υγρούς καύσωνες, όμως η έκθεση στον ήλιο και η φυσική δραστηριότητα σε ώρες υψηλών θερμοκρασιών παραμένουν επικίνδυνες.

Περιοχή Προβλεπόμενες θερμοκρασίες Εσωτερικό 40°C Νότια / Ανατολικά παράλια ~ 35°C Δυτικά / Βόρεια παράλια ~ 32–33°C Υψηλά ορεινά ~ 27–30°C

Συστάσεις προς το κοινό:

Αποφεύγετε έντονη εξωτερική δραστηριότητα τις ώρες υψηλών θερμοκρασιών.

Μείνετε ενυδατωμένοι και προστατευτείτε από την ηλιακή ακτινοβολία με καπέλο και αντηλιακό.

Ελέγχετε τα ευπαθή άτομα και τα κατοικίδια — μην τα αφήνετε σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους.

Ακολουθείτε τις ενημερώσεις της Μετεωρολογίας και τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση αναβάθμισης του επιπέδου προειδοποίησης.

Η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά και οι εκτιμήσεις για το επιπέδο κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθούν. Το κοινό καλείται να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις για επόμενες ειδοποιήσεις.