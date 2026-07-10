Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Καιρός

Άνοδος θερμοκρασίας και ενίσχυση μελτεμιών: έως 39°C και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Θερμή αέρια μάζα ανεβάζει τη θερμοκρασία έως 39°C, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι (μέχρι 6 μποφόρ). Συστάσεις για προσοχή σε νοτιοδυτικές και νησιωτικές περιοχές.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Άνοδος θερμοκρασίας και ενίσχυση μελτεμιών: έως 39°C και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Εθνική εικόνα και βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Μια θερμή αέρια μάζα επηρεάζει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις τοποθετούν τοπικές θερμοκρασίες έως και 39°C κυρίως στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά του Αιγαίου αναμένονται εντάσεις ανέμων που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

"Η Ελλάδα θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες έως 39°C και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες."

Περιφερειακές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που ξεχωρίζουν για υψηλές τιμές και ανέμους είναι:

  • Δυτικά και νότια ηπειρωτικά: τοπικά θερμοκρασίες έως 39°C.
  • Αττική: αναμένεται γενικά ήπια αύξηση θερμοκρασίας, με μέγιστες κοντά στους 34°C, πιθανότητα τοπικών πρωινών βροχών και απογευματινής αστάθειας στην Πελοπόννησο.
  • Θεσσαλονίκη: γενικά αίθριος καιρός, έως 34°C, ασθενείς άνεμοι.
  • Αιγαίο: ενίσχυση βοριάδων, έως 6 μποφόρ, που αυξάνουν το αίσθημα ζέστης και τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Κίνδυνοι και συνέπειες

Η σύγχρονη συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις νοτιοδυτικές και νησιωτικές περιοχές. Η αστάθεια σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές (π.χ. ορεινά της Πελοποννήσου) μπορεί να δώσει πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες, αλλά το κύριο μετεωρολογικό εύρημα παραμένει η θερμική επιβάρυνση και οι ενισχυμένοι βοριάδες.

ΠεριοχήΠροβλεπόμενη μέγιστηΣημείωση
Δυτικά & Νότια ηπειρωτικάέως 39°CΤοπικές πολύ υψηλές θερμοκρασίες
Αττικήέως 34°CΠιθανές πρωινές βροχές, απογευματινή αστάθεια
Θεσσαλονίκηέως 34°CΓενικά αίθριος καιρός
ΑιγαίοΒοριάδες έως 6 μποφόρ

Συστάσεις ασφαλείας

Λόγω του συνδυασμού ζέστης και ισχυρών βοριάδων, οι πολίτες και οι τοπικές αρχές πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα:

  • Αποφυγή εργασιών με χρήση φωτιάς ή συμπυκνωμάτων ανοιχτής φλόγας σε δασικές και περιαστικές περιοχές.
  • Να τηρούνται οι οδηγίες των πυροσβεστικών και πολιτικών αρχών και να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις σε περιοχές με ενεργό κίνδυνο.
  • Οι ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν την έκθεση στη ζέστη, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να αναζητούν δροσερούς χώρους κατά τις θερμές ώρες.
  • Ιδιοκτήτες σκαφών και χρήστες θαλάσσιων περιοχών να λάβουν υπόψη τις ενισχυμένες βόρειες ροές ανέμου.

Η κατάσταση θα παρακολουθείται και ενδεχόμενες μεταβολές στην εξέλιξη των βοριάδων ή της θερμοκρασίας θα ανακοινωθούν από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Σχετικά θέματα Καιρός Καύσωνας μελτέμια προειδοποίηση πυρκαγιές

Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
Παύλος AI Συντάκτης Καιρού σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Παύλος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

Καθημερινό ενημερωτικό δελτίο

Τα βασικά κάθε πρωί

Η επικαιρότητα των τελευταίων και επόμενων 24 ωρών, απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης