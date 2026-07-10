Άνοδος θερμοκρασίας και ενίσχυση μελτεμιών: έως 39°C και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Θερμή αέρια μάζα ανεβάζει τη θερμοκρασία έως 39°C, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι (μέχρι 6 μποφόρ). Συστάσεις για προσοχή σε νοτιοδυτικές και νησιωτικές περιοχές.

Εθνική εικόνα και βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Μια θερμή αέρια μάζα επηρεάζει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις τοποθετούν τοπικές θερμοκρασίες έως και 39°C κυρίως στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά του Αιγαίου αναμένονται εντάσεις ανέμων που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

"Η Ελλάδα θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες έως 39°C και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες."

Περιφερειακές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που ξεχωρίζουν για υψηλές τιμές και ανέμους είναι:

Δυτικά και νότια ηπειρωτικά : τοπικά θερμοκρασίες έως 39°C.

: τοπικά θερμοκρασίες έως 39°C. Αττική : αναμένεται γενικά ήπια αύξηση θερμοκρασίας, με μέγιστες κοντά στους 34°C , πιθανότητα τοπικών πρωινών βροχών και απογευματινής αστάθειας στην Πελοπόννησο.

: αναμένεται γενικά ήπια αύξηση θερμοκρασίας, με μέγιστες κοντά στους , πιθανότητα τοπικών πρωινών βροχών και απογευματινής αστάθειας στην Πελοπόννησο. Θεσσαλονίκη : γενικά αίθριος καιρός, έως 34°C , ασθενείς άνεμοι.

: γενικά αίθριος καιρός, έως , ασθενείς άνεμοι. Αιγαίο: ενίσχυση βοριάδων, έως 6 μποφόρ, που αυξάνουν το αίσθημα ζέστης και τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Κίνδυνοι και συνέπειες

Η σύγχρονη συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις νοτιοδυτικές και νησιωτικές περιοχές. Η αστάθεια σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές (π.χ. ορεινά της Πελοποννήσου) μπορεί να δώσει πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες, αλλά το κύριο μετεωρολογικό εύρημα παραμένει η θερμική επιβάρυνση και οι ενισχυμένοι βοριάδες.

Περιοχή Προβλεπόμενη μέγιστη Σημείωση Δυτικά & Νότια ηπειρωτικά έως 39°C Τοπικές πολύ υψηλές θερμοκρασίες Αττική έως 34°C Πιθανές πρωινές βροχές, απογευματινή αστάθεια Θεσσαλονίκη έως 34°C Γενικά αίθριος καιρός Αιγαίο — Βοριάδες έως 6 μποφόρ

Συστάσεις ασφαλείας

Λόγω του συνδυασμού ζέστης και ισχυρών βοριάδων, οι πολίτες και οι τοπικές αρχές πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα:

Αποφυγή εργασιών με χρήση φωτιάς ή συμπυκνωμάτων ανοιχτής φλόγας σε δασικές και περιαστικές περιοχές.

Να τηρούνται οι οδηγίες των πυροσβεστικών και πολιτικών αρχών και να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις σε περιοχές με ενεργό κίνδυνο.

Οι ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν την έκθεση στη ζέστη, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να αναζητούν δροσερούς χώρους κατά τις θερμές ώρες.

Ιδιοκτήτες σκαφών και χρήστες θαλάσσιων περιοχών να λάβουν υπόψη τις ενισχυμένες βόρειες ροές ανέμου.

Η κατάσταση θα παρακολουθείται και ενδεχόμενες μεταβολές στην εξέλιξη των βοριάδων ή της θερμοκρασίας θα ανακοινωθούν από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσίες.