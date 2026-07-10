Ανοίγει στη Σύρο το 22ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων SYRREO με επετειακή συναυλία

Από την Κυριακή 12 Ιουλίου η Ερμούπολη φιλοξενεί σειρά βραδιών κλασικής μουσικής και σκηνικής δημιουργίας, με διεθνείς καλλιτέχνες και παραγωγές που τιμούν την πόλη και το τοπικό κοινό.

Πολιτισμός στο επίκεντρο της Ερμούπολης

Από την Κυριακή 12 Ιουλίου ξεκινούν στη Σύρο οι επίσημες εκδηλώσεις του 22ου Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Κυκλάδων SYRREO, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νικόλα Καβάκου. Το πρόγραμμα συνδυάζει συναυλίες, σκηνικές παραγωγές και μουσικές συναντήσεις που στοχεύουν στην επαφή της κλασικής μουσικής με το τοπικό κοινό και την ευρύτερη περιφέρεια.

Μεταξύ των σημαντικότερων γεγονότων ξεχωρίζει η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, όπου εμφανίζονται το Gr Echo Brass Ensemble της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα και ο βαρύτονος Χάρης Ανδριανός. Στο φεστιβάλ εντάσσονται επίσης πρωτότυπες σκηνικές προτάσεις, όπως η σύνθεση «Ολέτειρες στο αρχαίο δράμα», με μουσική του Νίκου Ξανθούλη και πρωταγωνίστρια την Άννα Κουτσαφτίκη.

«η Σύρος γίνεται και φέτος το νησί του Πολιτισμού στην Ευρώπη»

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τονίσει τη σημασία της εξωστρέφειας και της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, ενώ το φεστιβάλ επιδιώκει να εμπλέξει νέους χώρους και νέες γενιές καλλιτεχνών. Η ποικιλία του προγράμματος περιλαμβάνει βραδιές άριας και ντουέτων, μουσική δωματίου, καθώς και παρουσιάσεις νέων καλλιτεχνών μέσα από το πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους».

Επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης: Gr Echo Brass Ensemble, Μαρία Κοσοβίτσα, Χάρης Ανδριανός.

Σκηνική σύνθεση «Ολέτειρες στο αρχαίο δράμα»: μουσική Ν. Ξανθούλης, πρωταγωνίστρια Α. Κουτσαφτίκη.

Μουσικές συναντήσεις και βραδιές μουσικής δωματίου με διακεκριμένους καλλιτέχνες.

Για το κοινό της Σύρου και τους επισκέπτες, το φεστιβάλ προσφέρει ευκαιρίες ποιοτικής μουσικής εμπειρίας, αλλά και οικονομικό όφελος στην τοπική αγορά λόγω αύξησης επισκεψιμότητας. Επιπλέον, η έμφαση στην ανάδειξη της μουσικής δωματίου ενισχύει τη δυνατότητα μικρότερων χώρων και πολιτιστικών δομών να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις.

Ημερομηνία Σημαντική Εκδήλωση Κύριοι Εκτελεστές 12 Ιουλίου Εναρκτήρια βραδιά (γενικό πρόγραμμα) Καλλιτεχνικό σύνολο SYRREO (επετειακή) Συναυλία για τα 200 χρόνια Gr Echo Brass Ensemble, Μ. Κοσοβίτσα, Χ. Ανδριανός Διάρκεια Σειρά βραδιών κλασικής και σκηνικής μουσικής Διάφοροι ερμηνευτές και σύνολα

Οι κάτοικοι της Ερμούπολης καλούνται να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα και τις ώρες έναρξης των εκδηλώσεων, καθώς και για τυχόν δωρεάν ή με περιορισμένο αριθμό θέσεων παραστάσεις. Το φεστιβάλ παραμένει ένας θεσμός με σταθερή παρουσία στο νησί και σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας.