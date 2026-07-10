Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου Γιουν σε επταετή φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απορρίπτει τις εφέσεις και επιβεβαιώνει την καταδίκη του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, σε μια υπόθεση που σχετίζεται με την επιβολή στρατιωτικού νόμου και την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Κεντρική εξέλιξη

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, απορρίπτοντας όλες τις εφέσεις και επικυρώνοντας την ποινή της επταετούς φυλάκισης. Η απόφαση μεταδόθηκε τηλεοπτικά και αφορά κατηγορίες που σχετίζονται με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024 και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

«Όλες οι προσφυγές απορρίφθηκαν», δήλωσε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του δικαστηρίου: ο 65χρονος πρώην πρόεδρος είχε ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο σε υπόθεση για «εξέγερση», επειδή επιχείρησε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να αδρανοποιήσει το κοινοβούλιο. Επιπλέον, σε άλλη διαδικασία είχε επιβληθεί ποινή πέντε ετών τον Ιανουάριο για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η οποία στο δεύτερο βαθμό αυξήθηκε σε επτά χρόνια τον Απρίλιο.

Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε ότι τα μέτρα που έλαβαν οι υπηρεσίες προεδρικής ασφάλειας —σχηματισμός ανθρώπινης ασπίδας και τοποθέτηση συρματοπλέγματος για να εμποδιστεί η παράδοση δικαστικού εντάλματος— δεν μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες ενέργειες ασφαλείας. Η απόφαση επικυρώνει τη σύνδεση του πρώην προέδρου με ενέργειες που αποσκοπούσαν στην παρεμπόδιση της δικαστικής διαδικασίας.

Σύντομη χρονολόγηση της δικαστικής διαδικασίας

Μήνας/Έτος Ενέργεια / Ποινή Ιανουάριος Καταδίκη σε 5 έτη για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης Φεβρουάριος Καταδίκη σε ισόβια για «εξέγερση» (σχετικά με κήρυξη στρατιωτικού νόμου) Απρίλιος Αύξηση της ποινής από 5 σε 7 έτη σε δεύτερο βαθμό Σήμερα Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει όλες τις εφέσεις και επικυρώνει την επταετή φυλάκιση

Σημασία και συνέπειες

Η επικύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί τελεσίδικη νομική απόφαση, καθώς οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε έφεση. Το αποτέλεσμα επιτείνει την πολιτική κρίση που προκλήθηκε μετά την προσπάθεια κήρυξης στρατιωτικού νόμου και την εμπλοκή του στρατού στην πολιτική διαδικασία. Επίσης, θέτει νομικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι όταν εμπλέκονται σε ενέργειες που θεωρούνται κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Τελεσίδικη απόφαση : το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε όλες τις προσφυγές.

: το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε όλες τις προσφυγές. Πολλαπλές ποινές : συνυπάρχουν καταδίκες για «εξέγερση» και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

: συνυπάρχουν καταδίκες για «εξέγερση» και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Πολιτική διάσταση: η υπόθεση σχετίζεται με την απόπειρα κήρυξης στρατιωτικού νόμου και την εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Για την Ελλάδα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, η υπόθεση του Γιουν υπενθυμίζει την ευθραυστότητα των δημοκρατικών θεσμών όταν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρούν να χειραγωγήσουν μηχανισμούς ασφαλείας ή τη δικαιοσύνη. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι νομικές διαδικασίες μπορούν να περιορίσουν και να λογοδοτήσουν την κατάχρηση εξουσίας, ανεξαρτήτως της πολιτικής θέσης του κατηγορούμενου.

Πηγή: LiFO, μετάδοση της ανακοίνωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου.