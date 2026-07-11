Αποκολλήθηκε παράθυρο σε πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη — απότομη αποσυμπίεση και επιστροφή

Αεροσκάφος της Ryanair επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από αποκολλήθηκε παράθυρο καμπίνας που προκάλεσε απότομη αποσυμπίεση. Επιβάτης τραυματίστηκε, ενεργοποιήθηκαν μάσκες οξυγόνου και το πλήρωμα πραγματοποίησε άμεση επιστροφή.

Πολύωρες στιγμές έντονου φόβου περιέγραψαν επιβάτες σε πτήση της Ryanair που είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν «παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε» εν πτήσει, προκαλώντας απότομη αποσυμπίεση και πανικό στην καμπίνα.

Τι συνέβη εν συντομία

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα περίπου δέκα λεπτά όταν σημειώθηκε η βλάβη. Το πλήρωμα επέστρεψε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Ένας 61χρονος επιβάτης τραυματίστηκε αφού το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν μερικώς έξω από το αεροσκάφος, αλλά είχε δεμένη τη ζώνη ασφαλείας, γεγονός που κατά τους συνταξιδιώτες του εμπόδισε τα χειρότερα. Οι μάσκες οξυγόνου ενεργοποιήθηκαν και επιβάτες περιέγραψαν σκηνές χάους και έντονο άγχος για την εξέλιξη της πτήσης.

«Συνειδητοποιήσαμε αμέσως ότι είχε συμβεί αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές… για μια στιγμή νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα έκτακτης ανάγκης»

Διάρκεια στον αέρα πριν το περιστατικό: περίπου 10 λεπτά .

περίπου . Ύψος που χάθηκε: περίπου 9.000 πόδια (2.700 μέτρα) κατά την προσπάθεια ελέγχου της αποσυμπίεσης.

περίπου κατά την προσπάθεια ελέγχου της αποσυμπίεσης. Ενέργεια πλήρωματος: άμεση επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και ριζικά μέτρα ασφαλείας (μάσκες οξυγόνου).

Συνέπειες και διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για τη διαδικασία επιθεώρησης και συντήρησης του συγκεκριμένου αεροσκάφους, καθώς και για τον χειρισμό έκτακτων περιστατικών από το πλήρωμα. Επιβάτες που βρέθηκαν στην πτήση ή σκοπεύουν να ταξιδέψουν με την ίδια αεροπορική εταιρεία μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω ενέργειες:

Επικοινωνία με την Ryanair για καταγραφή επίσημης έκθεσης συμβάντος και ενημέρωση για τυχόν αποζημιώσεις.

Αναφορά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αν υπάρχει υποψία αμέλειας στη συντήρηση.

Ιατρική εκτίμηση για όσους υπέστησαν τραυματισμούς ή συμπτώματα λόγω αποσυμπίεσης.

Στοιχείο Πληροφορία Πτήση Θεσσαλονίκη → Μέμινγκεν (Ryanair) Χρόνος στον αέρα πριν το περιστατικό ~10 λεπτά Ύψος που χάθηκε ~9.000 πόδια (2.700 μ.)

Η Ryanair εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι η πτήση επέστρεψε λίγο μετά την απογείωση λόγω παράθυρου επιβάτη που αποκολλήθηκε εν πτήσει. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία ή συμπεράσματα τεχνικών ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές και η αεροπορική εταιρεία αναμένεται να διερευνήσουν το περιστατικό για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια και τα μέτρα αποφυγής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Για επειγόντως πληροφορίες ή καταγγελίες: επικοινωνήστε με την Ryanair και την ΥΠΑ. Σε περίπτωση τραυματισμού, αναζητήστε ιατρική βοήθεια και φυλάξτε τυχόν ιατρικά έγγραφα και αποδεικτικά επικοινωνίας με την αεροπορική εταιρεία.