Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς σε 20χρονο

Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν προσωρινά κρατούμενους τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Σχετικά με το περιστατικό και την εξέλιξη της υπόθεσης

Εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βαρύ τραυματισμό ενός 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου και κατόπιν συνεκτιμήσεων κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή κράτησή τους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στους δύο αστυνομικούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε σχέση με τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό του νεαρού οδηγού. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν.

Συνέπειες για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Αργολίδα. Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, καθώς και η ανοιχτή δικαστική διαδικασία, είναι γεγονότα που επηρεάζουν τη σχέση των πολιτών με τις αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή και εγείρουν ερωτήματα για τα πρωτόκολλα στη χρήση όπλων κατά τη διάρκεια καταδιώξεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι τη δίκη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και για παραβάσεις όπλων.

Ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η ροή των πληροφοριών προέρχεται από την έρευνα που καλύπτουν τοπικά και εθνικά μέσα, ενώ οι ανακριτικές ενέργειες συνεχίζονται. Τυχόν νέα στοιχεία αναμένεται να κατατεθούν στη συνέχεια της διαδικασίας, τα οποία μπορεί να τροποποιήσουν τον χαρακτήρα των κατηγοριών ή τη νομική θέση των εμπλεκόμενων.

Υποκείμενο Τρέχουσα κατάσταση (όπως αναφέρεται) Δύο αστυνομικοί Προσωρινά κρατούμενοι, θα οδηγηθούν στη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης 20χρονος τραυματίας Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ

Για τους κατοίκους του Άργους, η υπόθεση παραμένει ανοικτή και παρακολουθείται στενά: τόσο για την έκβαση της δικαστικής διερεύνησης όσο και για τις επιπτώσεις στην καθημερινή ασφάλεια και την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών, ενώ πληροφορίες για την πορεία της υγείας του τραυματία δημοσιοποιούνται όταν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από το νοσοκομείο ή την οικογένεια.