Κλείσιμο δρόμου Άργους–Νέας Κίου από ομάδα Ρομά σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Οδική αναστάτωση περίπου 40 λεπτών στον άξονα Άργους–Νέας Κίου όταν μικρή ομάδα απέκλεισε την κυκλοφορία, διαμαρτυρόμενη για το πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος.

Έκτακτη διαμαρτυρία προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στον κεντρικό άξονα

Απογευματινές ώρες της Παρασκευής, σημειώθηκε σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία στον δρόμο Άργους – Νέας Κίου, όταν μικρή ομάδα ατόμων της κοινότητας Ρομά τοποθέτησε κάδους απορριμμάτων στο οδόστρωμα και απέκλεισε τη διέλευση των οχημάτων. Η κινητοποίηση κράτησε περίπου 40 λεπτά και προκάλεσε αναστροφές και αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς που βρέθηκαν στον άξονα.

Η ενέργεια συνδέεται με τη διαμαρτυρία για το πρόσφατο περιστατικό στο Άργος, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση πυροβόλων όπλων και ένας 20χρονος τραυματίστηκε βαριά και παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες κράτησαν διακριτική παρουσία, επιδιώκοντας την αποφυγή κλιμάκωσης και την ομαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μετά τη λήξη της διαμαρτυρίας οι κάδοι απομακρύνθηκαν και ο δρόμος δόθηκε και πάλι σε χρήση σταδιακά. Δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις ή επεισόδια με τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Τοπική επίπτωση : Αυξημένη ταλαιπωρία για τους οδηγούς και πιθανή καθυστέρηση στη μετακίνηση σχολείων, εργασίας και υπηρεσιών.

: Αυξημένη ταλαιπωρία για τους οδηγούς και πιθανή καθυστέρηση στη μετακίνηση σχολείων, εργασίας και υπηρεσιών. Ασφαλιστική διάσταση : Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων απέτρεψε ενδεχόμενη κλιμάκωση.

: Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων απέτρεψε ενδεχόμενη κλιμάκωση. Δημόσιο ενδιαφέρον: Η κινητοποίηση αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί μετά από το επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Άργος.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η τακτική ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου και η αποφυγή του συγκεκριμένου άξονα τις ώρες αιχμής μπορεί να μειώσει την ταλαιπωρία. Οι οδηγοί που χρειάζεται να μετακινηθούν μεταξύ Άργους και Νέας Κίου την επόμενη περίοδο συνιστάται να ελέγχουν πρώτα τις τοπικές ανακοινώσεις της Τροχαίας και να προγραμματίζουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή.

Στοιχείο Περιγραφή Χρόνος έναρξης Λίγο μετά τις 15:30 Διάρκεια Περίπου 40 λεπτά Τοποθεσία Άξονας Άργος – Νέα Κίος Παρουσία Δυνάμεις Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς αναφορά σε συλλήψεις

Η κατάσταση παραμένει επιβαρυμένη λόγω της κοινωνικής έντασης που έχει δημιουργήσει το αρχικό περιστατικό στο Άργος. Οι τοπικές αρχές και φορείς θα χρειαστεί να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να μεσολαβήσουν όπου απαιτηθεί, ώστε να αποφευχθούν νέες διακοπές στην κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

Show Time CY — Αργολίδα