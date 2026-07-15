Ναύπλιο: Σε φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση Marfin

Δικαστικές αρχές διέταξαν προσωρινή κράτηση δύο κατηγορουμένων για τον φονικό εμπρησμό της Marfin. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Ναυπλίου, ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Η ανάκριση ζητά ταυτοποίηση αποστολέα ανώνυμου e-mail που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Νέα στάση στην ανάκριση για την υπόθεση Marfin

Δικαστικές αποφάσεις οδήγησαν στη προσωρινή κράτηση των δύο 42χρονων που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας στην απόφασή τους επικαλέστηκαν ειδικούς λόγους που, κατά την εκτίμησή τους, δικαιολογούν το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ξεχωριστούς ρόλους στην πράξη και να ενήργησαν με σχεδιασμό, γεγονός που οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους της τράπεζας. Η ανάκριση εκτιμά ότι υπάρχει σταθερή εγκληματική δραστηριότητα και ενδέχεται να τελεστούν νέα αδικήματα εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κρατήσεις: μία στις φυλακές Ναυπλίου , η άλλη στις φυλακές Μαλανδρίνου .

, η άλλη στις . Κατηγορίες: ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή λόγω εμπρησμού.

Δικογραφία: περιλαμβάνει ανώνυμο e-mail που κατονομάζει πρόσωπα.

Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει κινήσεις για την ταυτοποίηση του αποστολέα του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς η ανακρίτρια απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές για να εντοπιστεί ο αποστολέας και να αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η συνεισφορά του στην υπόθεση.

Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου «δήλωσε παράσταση στη δικαστική λειτουργό» προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας και να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειές της.

Το θύμα, η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, εγκύου στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς μέσα στο κτήριο. Η παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς καθιστά σαφές ότι η οικογένεια επιδιώκει ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικία κατηγορουμένων 42 ετών (ο καθένας) Κράτηση Φυλακές Ναυπλίου και Φυλακές Μαλανδρίνου Θύμα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος στον 4ο μήνα

Για τους κατοίκους του Ναυπλίου η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας δικαστικής διαδικασίας με μεγάλο τοπικό και συναισθηματικό αντίκτυπο. Η παρουσία κρατούμενου στις φυλακές της πόλης φέρνει στις τοπικές αρχές και την κοινότητα ένα θέμα ασφάλειας και διαχείρισης κρατούμενων που αφορά άμεσα την περιοχή.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με περαιτέρω ενέργειες για την εξακρίβωση της προέλευσης του ανώνυμου μηνύματος και τη συμπλήρωση της δικογραφίας. Οι δικαστικές αρχές επικαλούνται στις αποφάσεις τους τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκληματικής πράξης όσο και το ενδεχόμενο επανάληψης της συμπεριφοράς σε περίπτωση μη εφαρμογής του μέτρου της προσωρινής κράτησης.