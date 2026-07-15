Συμπλοκή στο Άργος: τρεις αστυνομικοί στο σημείο και νέα στοιχεία για τα γεγονότα

Νέο ρεπορτάζ περιγράφει τρεις αστυνομικούς στην επιχείρηση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και κρατούνται στον Κορυδαλλό.

Νέα στοιχεία από το ρεπορτάζ για την υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία

Νέες πληροφορίες δημοσιεύθηκαν σχετικά με τη συμπλοκή στο Άργος που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο της επιχείρησης βρέθηκαν τρεις αστυνομικοί, στοιχείο που προσθέτει κρίσιμες λεπτομέρειες στην εξέταση των γεγονότων και στη δικαστική διερεύνηση.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας αστυνομικός βρισκόταν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και πυροβόλησε στον αέρα από ύψος περίπου τριών μέτρων. Ένας δεύτερος καταδιωκόταν πεζός τον 20χρονο προκειμένου να τον ακινητοποιήσει, ενώ ο τρίτος βρισκόταν στα δεξιά του θύματος και πυροβόλησε προς τον τοίχο.

«Πρόσεχε, έχει όπλο»

Η φράση αυτή, όπως μεταδόθηκε, φέρεται να ακούστηκε από αστυνομικό που πυροβολούσε στον αέρα, προς τον συνάδελφό του που καταδίωκε πεζός τον νεαρό μέσα στα χόρτα. Οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι κατά την καταδίωξη φάνηκε ότι ο 20χρονος κρατούσε όπλο και ότι εκτιμήθηκε πως ήταν ένοπλος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, δεν είχαν αντιληφθεί ότι το αντικείμενο είχε προηγουμένως απορριφθεί και ότι επρόκειτο για ρέπλικα.

Από την πλευρά της τοπικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας διατυπώθηκε η θέση ότι οι συνάδελφοι «δεν σκοτώνουμε παιδιά» και ζητήθηκε η προστασία του κύρους των θεσμών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, υπενθυμίζοντας ότι το αποδεικτικό υλικό θα διευκρινίσει τα γεγονότα. Παράλληλα, κυβερνητική αντίδραση μεταφέρθηκε με τη δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι όταν συμβαίνει τέτοιο περιστατικό «μας τραυματίζει» ως κοινωνία.

Οι δύο αστυνομικοί που ερευνώνται για τη χρήση όπλων και τη συμμετοχή τους στο περιστατικό οδηγήθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού. Κρατούνται στη ΣΤ' Πτέρυγα μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, αστυνομικούς και τελωνειακούς, όπως αναφέρεται. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα από το αποδεικτικό υλικό και τις επίσημες έρευνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, 3 αστυνομικοί στο σημείο της συμπλοκής.

αστυνομικοί στο σημείο της συμπλοκής. Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί κρατούνται στον Κορυδαλλό.

Διεξάγονται έρευνες και αναμένονται επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Άργους, όπου οι κάτοικοι περιμένουν διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού. Η δικαστική διερεύνηση και οι επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στη διαδικασία απόδοσης ευθυνών.