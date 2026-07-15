Παραίτηση δημοτικής συμβούλου στο Άργος–Μυκηνών και αντικατάσταση από μηχανικό περιβάλλοντος

Η δημοτική σύμβουλος Αναστασία Αργυροπούλου υπέβαλε την παραίτησή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους–Μυκηνών. Στη θέση της ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Μαραγκός. Ο δήμαρχος έδωσε διευκρινίσεις για σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους – Μυκηνών

Πολιτική αναταραχή καταγράφεται στον Δήμο Άργους–Μυκηνών μετά την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου Αναστασίας (Σάσας) Αργυροπούλου. Η απόφασή της, όπως αναφέρεται στην επιστολή παραίτησης, αποδίδεται σε διαφορετική θεώρηση σε σχέση με τον δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο. Η κίνηση αυτή είχε άμεσο αποτέλεσμα στην πλήρωση της κενής θέσης από τον επόμενο επιλαχόντα, τον Κωνσταντίνο Μαραγκό, ο οποίος ορκίστηκε και εντάχθηκε στο δημοτικό σώμα.

Ο δήμαρχος κ. Μαλτέζος ευχαρίστησε δημόσια την κ. Αργυροπούλου για τη συνεργασία και της ευχήθηκε καλή συνέχεια. Παράλληλα, καλωσόρισε τον κ. Μαραγκό και τόνισε ότι οι γνώσεις του ως μηχανικού περιβάλλοντος θα έχουν πρακτική σημασία στην εφαρμογή των στόχων της δημοτικής αρχής.

«Ευχαριστώ την κα Αργυροπούλου και της εύχομαι ευόδωση στόχων... Στον Κωνσταντίνο Μαραγκό εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία... Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών...»

Στο πλαίσιο της ίδιας δήλωσης ο κ. Μαλτέζος προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με σχόλια του που προκάλεσαν αντιδράσεις μετά από ένα πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην πόλη. Ο δήμαρχος απορρίπτει τις ερμηνείες που αποδόθηκαν στις δηλώσεις του περί του συγκεκριμένου συμβάντος, τονίζοντας ότι πουθενά στο κείμενό του δεν υπήρχε νύξη για αυτισμό ή για την ύπαρξη αναπηρίας του θύματος και ότι οι αναφορές του αφορούσαν «αντικοινωνικές συμπεριφορές».

Επιπλέον, ο κ. Μαλτέζος επανέλαβε τη θέση του για τη σταθερή στήριξη και σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία, λέγοντας ότι η υποστήριξη αυτή αποδεικνύεται με την καθημερινή πράξη και όχι μόνο με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου: Η αντικατάσταση επιφέρει αλλαγές στη δυναμική των δημοτικών αποφάσεων.

Η αντικατάσταση επιφέρει αλλαγές στη δυναμική των δημοτικών αποφάσεων. Προτεραιότητες έργων: Η ειδικότητα του νέου συμβούλου (μηχανικός περιβάλλοντος) μπορεί να επηρεάσει την έμφαση σε περιβαλλοντικά και τεχνικά θέματα.

Η ειδικότητα του νέου συμβούλου (μηχανικός περιβάλλοντος) μπορεί να επηρεάσει την έμφαση σε περιβαλλοντικά και τεχνικά θέματα. Δημόσιος διάλογος: Οι διευκρινίσεις του δημάρχου για τα σχόλια στο πρόσφατο περιστατικό παραμένουν σημείο ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα.

Η παραίτηση και η ταχεία αντικατάσταση επιβεβαιώνουν ότι ο δήμος επιδιώκει τη συνέχεια στη λειτουργία του, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένα βήματα αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας, κοινωνικής φροντίδας και υποδομών που ανέφερε ο δήμαρχος ως προτεραιότητες. Οι επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα δείξουν πώς θα ενσωματωθεί το νέο μέλος στις επιτροπές και στις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Θέση Αναπληρωτής / Αντικαταστάτης Δημοτική Σύμβουλος (παραιτηθείσα) Αναστασία (Σάσα) Αργυροπούλου Νέα Δημοτική Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μαραγκός (μηχανικός περιβάλλοντος)

Θα ακολουθήσει παρακολούθηση των τοπικών συνεδριάσεων και των επίσημων ανακοινώσεων του δήμου για να καταγραφούν οι πρακτικές συνέπειες της αλλαγής αυτής στα έργα και στις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους κατοίκους του Άργους–Μυκηνών.