Επιστρέφει στη Νέα Κίο η «Λελέκιος Φιέστα» με διήμερο πρόγραμμα και μεγάλα ονόματα

Η Λελέκιος Φιέστα διοργανώνεται στις 7-8 Αυγούστου στο εργοστάσιο «Καράμπελας» στη Νέα Κίο, με ποικιλία μουσικών ειδών και σημαντικές ζωντανές εμφανίσεις από Ελληνες καλλιτέχνες.

Διήμερο μουσικό γεγονός στο παλιό εργοστάσιο της Νέας Κίου

“Λελέκιος Φιέστα” στη Νέα Κίο Αργολίδας: Το πρόγραμμα του διημέρου

Η φετινή διοργάνωση της Λελέκιος Φιέστα επανέρχεται στη Νέα Κίο για δύο βραδιές, την 7 και 8 Αυγούστου, με συναυλίες στο χώρο του εργοστασίου «Καράμπελας». Η εκδήλωση επιδιώκει να συνδυάσει διάφορες μουσικές εκφράσεις, δίνοντας έμφαση στις ζωντανές ερμηνείες και στην ποικιλία των ήχων.

Η πρώτη ημέρα (Παρασκευή 7/8) παρουσιάζει νέα και αναδυόμενα ονόματα μαζί με καταξιωμένες φωνές: στη σκηνή θα ανέβουν η Μάρθα Φριτζήλα με το Kubara Project, το δίδυμο Kalogerakia, η Μυρτώ Βασιλείου που ανοίγει τη βραδιά και η Νατάσσα Μποφίλιου ως κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς. Το Σάββατο 8/8 η σκηνή παίρνει πιο ηλεκτρικό πρόσημο με τους Λόγος Τιμής, τους ιστορικούς Μωρά στη Φωτιά, τους Στίχοιμα και τους Naxatras, συγκροτήματα που καλύπτουν από ροκ και hip-hop έως ψυχεδελικό ήχο.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας και τους επισκέπτες, η φιλοσοφία της φετινής φεστιβαλικής επιλογής σηματοδοτεί μια προσπάθεια να προσελκύσει ποικιλόμορφο κοινό και να αναζωπυρώσει τη νυχτερινή πολιτιστική κίνηση στην περιοχή. Η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών στο ίδιο διήμερο ενισχύει την πιθανότητα να προσελκύσει νέους επισκέπτες αλλά και μόνιμους λάτρεις της μουσικής.

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας more, ενώ φυσικά σημεία προπώλησης λειτουργούν σε Ναύπλιο και Άργος:

Indie Shop (δισκοπωλείο) — Ναύπλιο

Jukebox café-bar — Ναύπλιο

Yuzu café-bar — Άργος

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στον χώρο του παλιού εργοστασίου, θέση που συχνά επιλέγεται για φεστιβαλικές εκδηλώσεις λόγω της χωρητικότητας και της βιομηχανικής ατμόσφαιρας που προσφέρει στη σκηνική εμπειρία. Η τοπική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί από την προσέλευση κοινού, ιδίως καταστήματα εστίασης και μικρές επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Ημερομηνία Κύριες εμφανίσεις Χώρος 7 Αυγούστου Μάρθα Φριτζήλα (Kubara Project), Kalogerakia, Μυρτώ Βασιλείου, Νατάσσα Μποφίλιου Εργοστάσιο «Καράμπελας», Νέα Κίο 8 Αυγούστου Λόγος Τιμής, Μωρά στη Φωτιά, Στίχοιμα, Naxatras Εργοστάσιο «Καράμπελας», Νέα Κίο

Για τους κατοίκους της περιοχής συνιστάται να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων εγκαίρως και να λάβουν υπόψη την επιπλέον κίνηση στους δρόμους και τη ζήτηση στις τοπικές επιχειρήσεις κατά τις δύο βραδιές. Οι φορείς του Ναυπλίου και της ευρύτερης Αργολίδας μπορούν να αξιοποιήσουν τη διοργάνωση για περαιτέρω πολιτιστικές δράσεις και συνεργασίες.

Η Λελέκιος Φιέστα υπόσχεται ένα διήμερο με ποικιλία μουσικών προσεγγίσεων και ζωντανές εμφανίσεις που απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, ενισχύοντας την πολιτιστική ατζέντα της περιοχής το φετινό καλοκαίρι.