Ναύπλιο: 743.625€ για πολεοδομικές μελέτες — ανοιχτά ερωτήματα και καθυστέρηση

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για πολεοδομική επέκταση στην Πολεοδομική Ενότητα 8 (Γλυκειά), αλλά παραμένουν ελλείψεις στην τεκμηρίωση της πρότασης και αιτήματα για συγκεκριμένες μελέτες και παραδοτέα.

Απόφαση και επιφυλάξεις

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 14 Ιουλίου 2026, η Δημοτική Αρχή Ορφανού έθεσε προς έγκριση εισήγηση με θέμα την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2025-2026» του Πράσινου Ταμείου. Η πρόταση αφορά την πολεοδομική επέκταση της Πολεοδομικής Ενότητας 8 (Γλυκειά) μέσω εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής και πράξεων εφαρμογής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 743.625€, εκ των οποίων το Πράσινο Ταμείο καλύπτει 594.900€ και η συμμετοχή του Δήμου προβλέπει καλυμμένα από ίδιους πόρους 148.725€. Παρά την έγκριση για υποβολή, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πληρότητα της τεκμηρίωσης και στο εάν η πρόταση είναι ώριμη για υποβολή.

Αιτήματα της αντιπολίτευσης και απαντήσεις

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρης Κωστούρος, έθεσε σειρά ερωτημάτων που αφορούν την ουσία της πρότασης και την κοστολόγηση:

ποιες συγκεκριμένες μελέτες περιλαμβάνονται στην πρόταση,

ποιο είναι το αντικείμενο κάθε μελέτης και ποια τα παραδοτέα,

πώς προέκυψε ο συνολικός προϋπολογισμός και πού είναι η αναλυτική οικονομική τεκμηρίωση,

με ποια στοιχεία τεκμηριώνεται η ωριμότητα της πρότασης.

«Σήμερα εγκρίνουμε μόνο τη βούληση του Δήμου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν σε δεύτερη φάση και θα εγκριθούν εκ νέου από τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο»,

απάντησαν, σύμφωνα με τα πρακτικά, ο Δήμαρχος κ. Ορφανός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φραγκιουδάκης. Ωστόσο, το έγγραφο εισήγησης που δόθηκε στα μέλη λίγη ώρα πριν τη συνεδρίαση φέρεται να αναφέρει ρητά την «έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης» και όχι απλώς «δήλωση βούλησης» ή «εκδήλωση ενδιαφέροντος».

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Απευθείας συνέπεια της έγκρισης είναι η δυνατότητα υποβολής φακέλου για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης που μπορεί να προσδώσει στον Δήμο μελέτες και σχέδια απαραίτητα για τη μελλοντική δόμηση και διαχείριση της Πολεοδομικής Ενότητας 8. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αναλυτικής κοστολόγησης και παραδοτέων δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το πότε και με ποια μορφή τα έργα και οι μελέτες θα παραδοθούν στον Δήμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, τα επόμενα βήματα προβλέπουν: τελική συγκρότηση του φακέλου, πιθανή συμπληρωματική έγκριση από την Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση ένταξης, σύναψη δεσμεύσεων για την υλοποίηση των μελετών. Οι δημότες του Ναυπλίου θα πρέπει να παρακολουθούν τις επόμενες συνεδριάσεις για να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των μελετών και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Στοιχείο Ποσό (€) Προϋπολογισμός πρότασης 743.625,00 Πρόταση χρηματοδότησης από Πράσινο Ταμείο 594.900,00 Συμμετοχή Δήμου (ίδιοι πόροι) 148.725,00

Η δημοτική αρχή καλείται να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο των μελετών και την τεκμηρίωση κόστους, ώστε να αρθεί η σημερινή ασάφεια και να αξιολογηθεί με διαφάνεια το όφελος για τη χωροταξική ανάπτυξη του Ναυπλίου.