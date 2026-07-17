Σε εξέλιξη οι προληπτικές εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Αργολίδα από την Περιφέρεια

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας υλοποιεί πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, δίνοντας έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Εντατικοί καθαρισμοί ρεμάτων για την προστασία πολιτών και υποδομών

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, αυτοφυούς βλάστησης και εμποδίων που περιορίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων, με στόχο την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία των τοπικών υποδομών.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα ή αυξημένος κίνδυνος, ενώ ο προγραμματισμός προβλέπει συνέχιση των παρεμβάσεων και τις επόμενες εβδομάδες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η προσπάθεια χαρακτηρίζεται ως προληπτική και στοχευμένη, προτεραιοποιώντας περιοχές που στο παρελθόν υπέστησαν πλημμυρικά επεισόδια.

Στόχος : μείωση του κινδύνου πλημμυρών και προστασία κατοικιών και υποδομών.

: μείωση του κινδύνου πλημμυρών και προστασία κατοικιών και υποδομών. Ενέργειες : απομάκρυνση φερτών υλικών, κοπή αυτοφυούς βλάστησης, απομάκρυνση εμποδίων.

: απομάκρυνση φερτών υλικών, κοπή αυτοφυούς βλάστησης, απομάκρυνση εμποδίων. Χρονικός ορίζοντας: συνεχείς παρεμβάσεις ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας, οι εργασίες αυτές είναι κρίσιμες. Ένα καθαρό ρέμα διευκολύνει την απορροή όμβριων υδάτων και μειώνει την πίεση στο δίκτυο απορροής της περιοχής, ειδικά σε έντονες βροχοπτώσεις. Επιπλέον, η συστηματική συντήρηση μειώνει τα έκτακτα κόστη αποκατάστασης που προκύπτουν μετά από πλημμύρες και περιορίζει τις διακοπές υπηρεσιών και μεταφορών.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας δίνουν έμφαση στην καταγραφή των κρίσιμων σημείων και στην κατ' προτεραιότητα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις καλούνται να συνεργαστούν, επισημαίνοντας σημεία όπου εντοπίζουν συσσώρευση φερτών υλικών ή φράξιμο της ροής, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες.

Αντικειμενικός σκοπός Πρακτικά οφέλη για τους κατοίκους Ενίσχυση αντιπλημμυρικής θωράκισης Μείωση κινδύνου πλημμυρών, προστασία ιδιοκτησιών Διατήρηση λειτουργίας φυσικών αποδεκτών Βελτίωση τοπικής υποδομής και μεταφορών

Η συνέχιση του προγράμματος εξαρτάται από τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και τις καιρικές συνθήκες. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τοπικές παρεμβάσεις μέσω των επίσημων ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και να αναφέρουν προβλήματα στους αρμόδιους φορείς.

Η διατήρηση καθαρών ρεμάτων είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου πολιτικής προστασίας που απαιτεί συντονισμό, τακτικό έλεγχο και συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις από πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα.